2 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 2 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 2 aprilie

Pe 2 aprilie 1453, Mahomed al II-lea a început asaltul asupra orașului Constantinopol. Pe 2 aprilie 1513, Juan Ponce de León a abordat un teritoriu nou, căruia a dat numele de Florida, dupa numele mitic al zilei descoperirii, Pascuas Floridas/ Florii. Pe 2 aprilie 1711 s-a încheiat Tratatul de alianță dintre Moldova și Rusia, încheiat la Luțk între Dimitrie Cantemir și Ţarul Petru I. Pe 2 aprilie 1792 s-a emis prima lege monetară în SUA şi s-a stabilit ca monedă unică dolarul. Pe 2 aprilie 1800, la Viena are loc premiera "Simfoniei Nr. 1 în Do major" a lui Ludwig van Beethoven. Pe 2 aprilie 1803 are loc premiera piesei de teatru, tragedia "Die natürliche Tochter" („Fiica naturală”) scrisă între anii 1801—1803 de Johann Wolfgang von Goethe, la Teatrul Național din Weimar. Pe 2 aprilie 1866 s-a desfășurat plebiscitul prin care populația României a fost consultată în privința aducerii pe tronul țării a unui prinț străin - Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Pe 2 aprilie 1867, Mihai Eminescu a publicat, în Familia, poemul "Ce doresc eu ție, dulce Românie".

Pe 2 aprilie 1939 a apărut, la București, săptămânal, revista "România literară", sub conducerea lui Cezar Petrescu. Pe 2 aprilie 1944 se înregistrează Declarația ministrului de Externe al URSS, Viaceslav Molotov, privind intrarea trupelor Armatei Roșii pe teritoriul României. Molotov a afirmat că regimul politic existent nu va fi modificat. Pe 2 aprilie 1949 au fost naționalizate farmaciile urbane, laboratoarele chimico-farmaceutice și de analiză medicală. Pe 2 aprilie 1978, în Statele Unite, rețeaua de televiziune CBS difuzează primul episod din serialul Dallas. Pe 2 aprilie 1979, o unitate de cercetare militară din orașul Sverdlovsk, Uniunea Sovietică (astăzi Ekaterinburg, Rusia) eliberează accidental spori de antrax în aer ucigând 66 de persoane, deși numărul exact al victimelor rămâne necunoscut. Pe 2 aprilie 1979, odată cu retragerea ultimelor trupe marine britanice, a luat sfârșit prezența Marii Britanii în Insula Malta. Pe 2 aprilie 1982, trupe argentiniene au debarcat în Insulele Falkland, declanșând Războiul Malvinelor, dintre Argentina și Marea Britanie, care a durat până la 14 iunie 1982. Pe 2 aprilie 1998, Radu Vasile a fost desemnat prim-ministru de către președintele României, Emil Constantinescu. Pe 2 aprilie 2005, Papa Ioan Paul al II-lea moare la vârsta de 84 de ani. Peste patru milioane de oameni călătoresc la Vatican pentru a-l jeli. Pe 2 aprilie 2008, la Bucureşti începe Summit-ul NATO din perioada 2-4 aprilie 2008. Pe 2 aprilie 2015, şase bărbați fură articole în valoare de până la 14 milioane de lire sterline (echivalentul a 16 milioane de lire sterline în 2020) dintr-un depozit subteran din zona Hatton Garden, cartierul londonez al bijutierilor, în ceea ce a fost numit "cea mai mare spargere din istoria Marii Britanii". Pe 2 aprilie 2020, numărul total de decese la nivel global depășește 50.000, iar numărul de persoane infectate de COVID-19 depășește un milion. Pe 2 aprilie 2023 are loc un atac terorist în orașul Sankt Petersburg care a ucis un blogger cunoscut rus și 30 de persoane au fost rănite.

Naşteri pe 2 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 2 aprilie, de la Regele Carol cel Mare al francilor, născut pe 2 aprilie 748, sau aventurierul italian Giacomo Casanova, decedat pe 2 aprilie 1725, şi până la scriitorul danez Hans Christian Andersen, născut pe 2 aprilie 1805, sau scriitorul francez Emile Zola, născut pe 2 aprilie 1840.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 aprilie s-au născut personalităţi precum medicul român Ion Emil Bruckner, născut pe 2 aprilie 1912, actorul britanic Sir Alec Guinness, născut pe 2 aprilie 1914, cântăreţul român Gică Petrescu, născut pe 2 aprilie 1915, actriţa română Manuela Hărăbor, născută pe 2 aprilie 1968, actorul chiliano-american Pedro Pascal, născut pe 2 aprilie 1975, sau actorul germano-irlandez Michael Fassbender, născut pe 2 aprilie 1977.

Decese pe 2 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 aprilie. Dintre acestea amintim pe inventatorul american Samuel Morse, decedat pe 2 aprilie 1872, politicianul francez Georges Pompidou, decedat pe 2 aprilie 1974, Papa Ioan Paul al II-lea, decedat pe 2 aprilie 2005, sau actriţa americană Estelle Harris, decedată pe 2 aprilie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 2 aprilie, printre alţii, pe chimistul Petru Poni, decedat pe 2 aprilie 1925, episcopul Vilmos Apor, decedat pe 2 aprilie 1945, generalul Ioan Boeriu, decedat pe 2 aprilie 1949, realizatorul TV Tudor Vornicu, decedat pe 2 aprilie 1989, interpreta de muzică lăutărească Gabi Luncă, decedată pe 2 aprilie 2021, sau interpretul de muzică lăutărească Nelu Ploieşteanu, decedat pe 2 aprilie 2021.

