Evenimente în Bucureşti, în weekendul 8-9 martie. Ce nu trebuie să ratezi

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 8-9 martie

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 15.00, când sunt programate a se juca piesele "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, sau "Jocul ielelor", la Teatrul Dramaturgilor Români. De la ora 18.00 avem "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 19.00 se joacă, printre altele, "Cum se duce totul dracu", la FF Theatre, "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Stela", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Unul dintre noi", la Teatrul de Comedie - Sala Nouă, sau "Nelinişte", la Teatrul Odeon - Sala Majestic.

Duminică, programul zilei începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa "Închide ochii și ai să vezi mai bine", la Teatrul de Comedie - Sala Studio. Apoi, de la ora 14.30 se joacă "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta. De la ora clasică, 19.00, avem, printre altele, "Omul care a văzut moartea", la Sala Luceafărul, "Aproape", la Teatrul Excelsior, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Un bărbat şi mai multe femei", la Teatrul de Artă.

Spectacole în Bucureşti, în weekendul 8-9 martie

Sâmbătă, în Bucureşti sunt programate, printre altele, două reprezentaţii ale spectacolului "Adam şi Pianul". Acestea se joacă la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Media, de la orele 18.00 şi 20.00. De asemenea, avem şi "Lacul lebedelor", la Sala Palatului, de la ora 19.00.

Duminică, în Mojo Club, de la ora 18.30, avem "Symposium Reloaded", spectacol adaptat dupa scrierea eponimă a lui Platon, în timp ce la Opera Naţională Bucureşti, tot de la ora 18.30, se joacă un spectacol clasic de balet - "Romeo şi Julieta".

Concerte în Bucureşti, în weekendul 8-9 martie

Sâmbătă avem concerte pentru toate gusturile. Analia Selis susţine un concert la Teatrul Godot, de la ora 19.00, Cristina Radu Ensemble este în concert la Biserica Învierii, de la ora 19.00, iar pe Maria Răducanu o vedeţi la Teatrul de Artă, tot de la ora 19.00.

Duminică, Sebastian Dreyer și Ravi Srinivasan susţin un concert în Control Club, de la ora 18.00, pe Enforcer, Türböwitch şi Damage Case îi vedeţi în Quantic Pub, de la ora 19.00, iar la Ateneul Român, de la ora 19.00, avem un recital cameral susţinut de Doris Iorga şi Madoka Ito, cât şi un recital de pian susţinut de Toma Popovici.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 8-9 martie

Ultima etapă a sezonului regulat din Superliga de fotbal aduce, duminică seara, un meci tare în Bucureşti. De la ora 20.00, pe Arena Naţională, se înfruntă, în meci direct, primele două clasate, FCSB şi Universitatea Craiova.

Tot duminică, însă de la ora 12.00, în Sala Dinamo, se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Odorheiul Secuiesc. Gazdele pornesc drept mari favorite, în condiţiile în care Dinamo domină cu autoritate Liga Naţională.

Petreceri în Bucureşti, în weekendul 8-9 martie

Cum sâmbătă este 8 martie, era de aşteptat ca în Bucureşti să fie programate o mulţime de petreceri speciale de Ziua Femeii. Dintre acestea amintim "Petrecere de Ziua Femeii", la Marble Events, de la ora 18.00, "Petrecere de 8 Martie", la Rebeca Ballroom, de la ora 18.00, "Petrecere de Ziua Femeii", la Celebration Ballroom, de la ora 18.00, "Petrecere de 8 martie cu muzică live", la Taverna Marelui Paharnic, de la ora 19.00, "Lady in Red", la Hotel Yesterday, de la ora 19.00, "8 Martie – o seară specială pentru doamne", la Cafeneaua Actorilor, de la ora 19.00, sau "Wine & Dine – Doamnele Vinului Românesc", la Wine Mood, de la ora 19.00.

Iar cine are cu adevărat chef de petrecere poate continua şi duminică. Sunt programate, printre altele, "Family Rave Party", la #altfel Unirii, de la ora 14.00, "Live Cooking Station | Pasta Experience", la naive, de la ora 18.00, "Marea Degustare de Mucenici", la Corks Cozy Bar, de la ora 19.00, sau "Karaoke by Marius", în Paque Bistro & More, de la ora 20.00.

