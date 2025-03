Mircea Lucescu, la prima înfrângere de când a preluat Naţionala: "Ne-a lipsit răbdarea. Ne-am precipitat şi am vrut să rezolvăm rapid nişte şanse de joc"

"Am dominat categoric, o echipă foarte bună, jucători profesionişti, agresivi au profitat puţin la început de joc când ne-au ameţit puţin, după care noi am dominat, ei au profitat de acest gol pentru a nu juca. Au întrerupt permanent jocul, am avut un arbitraj extrem de înţelegător pentru ei. Pe ei îi lăsa să îşi revină în teren, pe Tănase l-a scos imediat afară. Cred că şi penalty a fost. Am avut 4-5 situaţii clare de a marca. Au dus un meci la un ritm ridicat. Au câştigat duelurile la mijlocul terenului, cu nişte jucători masivi au încercat şi au şi reuşit să domine destul de categoric. Am plecat cu stângul în această campanie, aşa cum ei au câştigat aşa putem cştiga şi noi, la Viena sau în Bosnia. Ne-au lipsit nişte jucători (...). Jucători importanţi care au putut să ajute. Nu pot fi supărat pe ei. Ne-a lipsit răbdarea. Ne-am precipitat şi am vrut să rezolvăm rapid nişte şanse de joc. Se joacă multe meciuri", a declarat Mircea Lucescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Elena Lasconi: "Mă văd președintele României". Sunteţi de acord cu candidata USR? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰