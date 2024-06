Stanciu, după victoria cu 3-0 contra Ucrainei şi după ce a marcat cel mai frumos gol de la EURO 2024: "Ce am trăit azi nu se poate repeta. E de neegalat"

„Cred că după naşterea fetiţelor mele e cea mai fericită zi, atât din viaţa mea cât şi a colegilor. Ce am trăit azi nu se mai poate repeta! E de neegalat! Vreau să le mulţumesc suporterilor pentru ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi, la intonarea imnului, e doar odată în viaţă. Sper că azi le-am facut o bucurie. Am jucat pentru ţara noastră, pentru România. Nu este important că am marcat eu. Importantă este victoria echipei!”, a declarat Nicolae Stanciu.

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E. Victoria vine la o zii după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fost susţinuţi din tribune de zeci de mii de suporteri.

Golurile României au fost marcate de Stanciu (29), R. Marin (53) şi Drăguş (57).

