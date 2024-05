Vezi și

În costum de baie sau măcar desculţi pe nisip. Aşa au stat turiştii veniţi să se bucure de mare în weekend. Cei mai îndrăzneţi au făcut şi o baie. Copiii au construit castele de nisip. După baia de soare, toate drumurile au dus la restaurante. "Vremea ne ajuta e foarte adevarat. Noi asteptam sa fie din ce in ce mai cald sa-i primim cum se cuvine cu preparate proaspete. Avem si midiile care suntem cei mai cautati pentru ele", a declarat George Zaharia, manager de terasă.

În această perioadă, tarifele la hotel sunt reduse la jumătate faţă de cele din plin sezon. "În ultima perioadă sunt din ce in ce mai multe evenimente. Pentru acest weekend am organizat un eveniment de mare anvergura, de dans. Şi iata ca reusim cel putin in aceasta luna mai care de regula e mai slaba sa aducem turisti pe litoral", a declarat Iulian Tenie, manager hotel.

Vremea schimbatoare de la malul marii pune la grea incercare planurile de vacanta ale turistilor. norocosi cei care au venit azi la mare pentru ca sunt maxime de 22 grade, cer senin si un soare generos. De mâine însă, temperaturile scad, din nou, brusc. În unele zone, chiar şi cu 8 grade Celsius. Vor fi, practic, două anotimpuri într-un singur weekend.

"Vom avea parte si de adverse cantitati importante de apa in Oltenia, sudul Transilvaniei, estul Banatului, vestul si sudul Munteniei. Vor depasi 25-30 de litri pe metrul patrat. La mijlocul saptamanii viitoare se va inreg o usoara incalzire a vremii, dar ceva mai semnificativ undeva la sfarşitul lunii. de plaja va trebui sa mai asteptam", a declarat Iris Raducanu, meteorolog ANM. Şi săptămâna viitoare, vremea rămâne mai rece decât ar trebui, cu temperaturi între 11 grade în Transilvania şi cel mult 22 de grade în Banat.

