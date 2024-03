Mormane de jucării, cam asta e imaginea unei case în care trăiesc copii. O mamă sătulă de strâns a venit însă cu un concept unic în România: jucăriile de închiriat. Pratic, toată lumea e mulţumită. Copiii se joacă cu tot ce e în trend, iar părinţii scapă de dezordine şi, în plus, economisesc şi bani.

Vezi și

O familie cu un copil adună în casă, în medie, 100 de jucării. "Cele vechi ajung într-un colţ, uitate", spune un părinte. Cu mormanele de jucării s-a confruntat şi Roxana. Aşa i-a venit şi ideea de a aduce conceptul de închiriere de jucării din Dubai şi pentru mamele din România.

Jucării de închiriat, pe abonament

"Sunt şi atâtea studii care să încurajeze părinţii să elimine dintre toate bunurile pe care le au în casă mai ales jucăriile, pentru că prea multe texturi, prea multe obiecte în jurul unui copil îl supra-stimulează şi atunci nu mai poate să acorde atenţia necesară unui obiect, unei activităţi", spune Roxana Streinu, patronul unei firme de închiriat jucării.

Procesul de închiriere este foarte simplu. Copiii primesc între 3 şi 5 jucării pe care trebuie să le returneze după o lună. "Părinţii primesc un formular în care ne scriu câteva detalii importante - ce jucării au deja acasă, ce jucării doresc să testeze şi ce interese au cei mici la momentul respectiv", adaugă Roxana Streinu, patronul unei firme de închiriat jucării.

"După completarea formularului, un specialist se va ocupa de alegerea potrivită în funcţie de vârstă şi de preferinţe. Opţiunle sunt variate, astfel vom găsi ceva pe placul oricărui copil. De la jucării din lemn, instrumente muzicale şi chiar jocuri de societate", transmite Andra Costea, reporter Observator.

Cât costă un abonament lunar

"Niciodată un copil de 2 ani nu va primi aceeaşi jucărie cu alt copil de 2 ani. Interesele sunt atât de diferite", mai spune Roxana Streinu, patronul unei firme de închiriat jucării.

Livia are doi copii şi ştie cât de greu este să îi mulţumească. "La primul copil tendinţa a fost să umplu casa de jucării. Nu era niciodată ordine. În momentul în care s-a născut şi al doilea copil am simţit nevoia să facem o schimbare. Acest serviciu de închiriere a venit ca o soluţie. Am economisit undeva la de 2-3, poate şi de 4 ori mai mult. Banii pe care îi economisesc pentru că nu cumpăr jucării îi investesc în amintiri", spune Livia Dianu-Buja.

Preţul unui abonament este între 155 şi 180 de lei pe lună.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi primit vreodată apă gratis în restaurantele din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰