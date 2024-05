ANAF scoate la licitaţie un Range Rover din 2008. Cu cât se vinde autoturismul

ANAF scoate la vânzare mai multe automobile, printre care un Range Rover din 2008, second hand. Licitaţia are loc pe 27 mai, la ora 11:30

ANAF Dolj scoate la vânzare un Range Rover second-hand, din 2008, cu preţul de pornire de 36.300 de lei. Licitaţia are loc pe 27 mai, la ora 11:30, iar cei interesaţi se pot adresa sediul instituţiei din Filiaşi.

"Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova - Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Dolj – Serviciul Fiscal Orăşenesc Filiaşi organizează in data de 27.05.2024, ora 11,30, la sediul SFO Filiaşi din str. Stadionului, nr. 2A, jud. Dolj, LICITATIE pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile, prima licitatie: autoturism marca Land Rover model RANGE ROVER SPORT LS AA1, an fabricatie: 2008, serie sasiu: SALLSAAA148A122157, nr inmatriculare: DJ73YRI, stare: second hand, stare uzura: buna, cu preţul de evaluare/pornire a licitaţiei de 36300 lei (exclusiv TVA). Pentru informatii suplimentare va puteţi adresa la sediul SFO Filiaşi sau la telefon 0351733382".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cazuri în care medicii au refuzat nejustificat să facă întrerupere de sarcină? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰