Bancă vs. Fidelis: Cât câștigi în plus dacă investești 100.000 de lei în titluri de stat față de un depozit bancar, timp de un an

Băncile intră în luptă cu Guvernul pentru economiile românilor. După ce Ministerul de Finanţe a atras miliarde de lei cu titlurile de stat, băncile cresc dobânzile la depozite până aproape de oferta statului. În plus, dau profit clienţilor şi pentru perioade atipice, de câteva luni.

Multe bănci oferă dobânzi de 5% la depozite, iar unele peste 6 procente. "Îi dă posibilitatea clientului să iasă din acest depozit mai devreme de termenul scadent de 12 luni, respectiv după 6 luni, ceea ce e uşor atipic. La 6 luni, avem dobânda de 4,3 şi în următoarele 6 luni avem dobândă de 6%", explică Anca Nuțiu, director executiv bancă.

"Avem în desfăşurare campania comercială "Eu ştiu mai bine", prin care oferim o dobândă foarte atractivă, de 6% pe an, pentru depozitul la termen, în lei, pe 5 luni, constituit 100% online", spune Sabina Toma, şef departament servicii bancare curente. "Din dorinţa de a se lichidiza mult mai repede, băncile vin cu oferte competitive pentru a atrage şi mai multe fonduri în depozitele curente", explică Claudiu Trandafir, expert bancar.

Dobânzile băncilor pentru depozite se apropie de cele oferite la titlurile de stat Tezaur şi Fidelis. Suma de 100.000 de lei depusă în depozitul bancar cu dobândă de 6,5% aduce într-o jumătate de an un câştig de 2.000 de lei. Cine este dispus să ţină banii blocaţi un an în bancă obţine profit aproape 6.000 de lei. Aceeaşi sumă investită în titlurile de stat Fidelis aduce aproape 7.000 de lei într-un an.

"Dacă ai nevoie rapid de lichiditate, probabil că e mai bine să mergi în partea bancară. Dacă nu ai nevoie rapid de acea lichiditate, investiţiile în titlurile de stat sunt extraordinar de profitabile", explică Claudiu Trandafir, expert bancar. Românii au în depozite bancare economii de peste 76 de miliarde de euro, iar 85.000 de oameni deţin peste 100.000 de euro în bănci.

