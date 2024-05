AnimaWings anunță o nouă rută către o destinaţie populară din Europa. Preţurile pleacă de la 83 de euro

Cursa Bucureşti – Stockholm va fi o rută regulată, cu o frecvenţă săptămânală de 3 zboruri, iar aeronavele vor ateriza pe aeroportul Stockholm Arlanda. Din informaţiile existente pe site-ul companiei, primele zboruri planificate din 1 octombrie au preţuri care pornesc de la 83 de euro.

Anterior, compania a anunţat curse noi spre Cluj Napoca, Iaşi, Oradea, Paris (Charles de Gaulle) şi Larnaca. În perioada următoare, AnimaWings va continua să introducă destinaţii noi odată cu lansarea programului de iarnă.

Toate zborurile vor fi efectuate cu aeronave noi

„Suntem extrem de încântaţi să anunţăm această nouă rută regulată către Stockholm, o destinaţie deosebit de atractivă atât pentru călătoriile de afaceri, cât şi pentru cele de agrement. Extinderea rapidă a reţelei noastre de zboruri demonstrează angajamentul nostru continuu de a oferi mai multe opţiuni de călătorie şi de a răspunde nevoilor diverse ale clienţilor noştri”, a spus Marius Pandel, acţionar Animawings.

Toate zborurile vor fi efectuate cu aeronave noi, Airbus 220-300, achiziţionate de compania aeriană în acest an. AnimaWings îşi va mări flota în acest an cu 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave, dintr-un plan total de achiziţii de 12 aeronave de acest tip.

