Peste 3.700.000 de români apţi de muncă nu lucrează, iar asta ne costă pe toţi. Reduce standardul general de viaţă, pentru că economia nu poate creşte mai mult, şi pune presiune pe bugetul de pensii. În plus, statul ar putea tăia de la investiţii pentru a plăti ajutoare sociale celor care nu muncesc.

România are cea mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă din Uniunea Europeană după Italia şi Grecia. O treime dintre adulţii cu vârste între 20 şi 64 de ani nu sunt angajaţi. "Să înceapă a lucra cu un salariu care nu îi permite multe. Şi presupun că preferă mai mult să stea degeaba. Eu când am început în 2017, eu am început cu un internship. Fără plata salarială", spune un tânăr.

La nivelul Uniunii Europene, rata de angajare a depăşit 75%

La nivelul Uniunii Europene, rata de angajare a depăşit 75%. "Din păcate stimulăm statul acasă cu ajutoare sociale. Sunt oamnei care muncesc pe la sate cu ziua şi sunt confortabili să nu se mai angajeze să stea la program, să fie exigenţă. Nu este sănătos nici pentru bugetul public, nici pentru acei oameni pentru că nu au nişte venituri fiscalizate care să le plătească o pensie la bătrâneţe", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Şi taxele mari pentru salarii descurajează angajările cu forme legale, cred experţii. "De cele mai multe ori duce la munca la negru sau chiar la migraţia oamenilor către alte ţări", a declarat Leonard Rizoiu, specialist resurse umane. Specialiştii în resurse umane speră că situaţia se va îmbunătăţi dacă ministerul educaţiei şi universităţile vor regândi specializările.

"Sistemul educaţional nu este aliniat cu cerinţa pieţei. Câteva dintre strategiile pe care ar trebui să le adopte statul ar fi reforma educaţiei, o infrastrcturtură mai bună şi descentralizarea birocraţiei", a declarat Leonard Rizoiu, specialist resurse umane. Derogările care permit pensionarea înainte de limita de vârstă pentru unele categorii contribuie şi ea la scăderea ratei de angajare. Poliţiştii, militarii şi magistraţii au voie să iasă din sistem cu mult înainte să împlinească 65 de ani.

