Termopanele vechi sau ferestrele din lemn ar putea fi înlocuite, în curând, cu bani de la Ministerul Mediului. Mircea Fechet propune Rabla pentru geamuri, care să ajute locuințele să fie mai eficiente din punct de vedere energetic.

40% din căldura din interior se pierde prin ferestre şi uşi

"Are un rol foarte important tâmplăria, cu aceste costuri la energie care sunt din ce în ce mai mari. Chiar este indicată o tâmplărie de foarte bună calitate", explică Marius Morega, constructor. Dacă ferestrele sunt etanşe, locuinţele vor păstra aerul cald în interior o perioadă mai lungă, iar facturile vor fi mai mici.

Vezi și

Specialiştii spun că până la 40% din căldura din interior se pierde prin ferestre şi uşi. Procentul însă poate fluctua de la o casă la alta în funcţie de tipul şi numărul de ferestre. În mediul rural, milioane de case sunt încălzite cu sobe. Cei care au înlocuit tâmplăria veche spun că simt diferența.

"Noi avem termopane de 15 ani, cu siguranţă nu mai au aceeaşi eficienţă cu cele care apar acum, plus că a evoulat tehnologia. Şi pe noi ne-ar interesa să accesăm această variantă", spune un român. "Chiar acum doi ani am făcut schimbarea, cu un braţ din lemne dorm la 25-30 de grade. Nu se pune problema, menţine temperatura", zice un altul.

Mircea Fechet nu a dat detalii despre valoarea sprijinului de stat și nici despre numărul celor care ar putea beneficia de el. Dacă va fi aprobat, programul ar putea fi inclus în viitoarele apeluri gestionate de Administraţia Fondului de Mediu.

Diana Speretoiu Like Când mă întreabă cineva de unde sunt, îmi place să răspund mereu: De acasă de la Brâncuși! Sunt Diana Speretoiu. Din Gorj. Aduc în prim plan tot ce e mai frumos, dar și ce e nedrept, ne revoltă, ne șochează. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat furnizorii de energie electrică pentru un preţ mai bun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰