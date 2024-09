Audi A4 din 2006, scos pentru a treia oară la licitaţie de ANAF. Care este preţul de pornire

Anunţ de la ANAF pentru cei interesaţi de un Audi A4 din 2006, scos la vânzare cu preţul de pornire de 6.258 de lei fără TVA: "In ziua de 17.09.2024 la ora 14:00, in localitatea Calarasi str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri. Autoturism marca AUDI model A4 culoare ALBASTRU, Caroserie: AC BREAK, 5 locuri, An fabricatie: 2006, Combustibil: Benzina, Putere: 120 KW, Capacitate cilindrica: 1781 CMC, Serie sasiu: WAUZZZ8E66A271534, Serie motor: 043228, Nr inmatriculare: CL 06 GMA, Clasa emisii: Euro 4, VARIANTA ABFBF1 stare uzura: 75% semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: Post conducere destinat pentru circulatia pe stanga"

Documentele necesare pentru licitaţia din 17 septembrie

Anunţul a fost postat de ANAF, însoţit şi de detaliile necesare pe care trebuie să le ştiţi pentru a putea participa la licitaţia din data de 17 septembrie 2024, organizată în Călăraşi. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

oferta de cumparare;

dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul menţionat în documentul ataşat acestui articol;

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

