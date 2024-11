În România, în primele 9 luni ale acestui an s-au înmatriculat peste 248.000 de maşini la mâna a doua. Motivul este simplu - în ultimii patru ani, autoturismele noi aproape că şi-au dublat preţul.

Dacă în 2020, preţul de pornire al unui Logan nou era de 8.400 de euro, în 2024 este de 14.100 de euro, aşa că mulţi apelează la maşini second-hand. De exemplu, un model din 2019 porneşte de la 7.500 de euro. "Am cumpărat. Mi-a plăcut maşina şi am cumpărat-o, simplu. Era ok ca şi kilometri. Am luat-o de la reprezentanţă din Germania", spune un şofer.

Maşinile germane sunt cele mai căutate

Vezi și

"Este creşterea normală. La un salariu mediu în România de 1.000 de euro, nu foarte mulţi oameni îşi pot permite să-şi cumpere maşini noi. Maşinile germane sunt cele mai căutate şi care-şi păstrează preţul mai bine decât celelalte", a declarat Nicolae Răgălie, preşedinte parc auto sh.

Trendul poate aduce România din nou în postura de cimitir al parcului auto din Europa. "Vedem o lipsă de politici de taxare corespunzătoare care să descurajeze importul de maşini second-hand. Asta în condiţiile în care România ca ţară şi noi ca cetăţeni avem tot interesul să se vândă cât mai multe maşini noi", explică Ciprian Cherciu, specialist în energie auto.

"APIA a militat la Guvern cel puţin în ultimii doi ani pentru găsirea unei modalităţi corecte de împiedicare a importului de maşini foarte vechi, maşini care ridică riscul de accident la un nivel de neacceptat. Din păcate, în general politicienii refuză astfel de măsuri considerate anti-populare, ceea ce este o greşeală pe care o perpetuăm de ani de zile", a precizat Dan Vardie, preşedinte APIA.

Cum va fi trendul de anul viitor

Specialiştii cred totuşi că lucrurile se vor schimba în perioada următoare. "E clar că de anul viitor urmează să se ieftinească maşinile pentru că nu mai merge aşa. Toţi producătorii mari au probleme, se închid fabrici, profiturile au scăzut, nu mai e rentabil pentru nimeni. N-o să mai avem şapte modele la producător", explică Adi Dima, specialist auto.

Peste jumătate dintre maşinile la mâna a doua din ţara noastră sunt mai vechi de zece ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Alegeri SUA: pe cine aţi prefera preşedinte, Donald Trump sau Kamala Harris? Donald Trump Kamala Harris

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰