Câți bani face un român îmbrăcat în costum de urs în Italia: "Nu dau țeapă la nimeni. Am câştigat mai mult decât mă așteptam"

În centrul pitoresc al Florenței, un român a găsit o metodă inedită de a-și rotunji veniturile. Ionuț, stabilit de ceva timp în Italia, a investit 400 de euro într-un costum de urs panda și o boxă portabilă, reușind astfel să atragă atenția turiștilor. Strategia s-a dovedit rapid a fi una profitabilă, mai ales datorită copiilor care, alături de părinți, se opresc entuziasmați să facă poze cu el.

Un sistem ingenios: fără cereri de bani, doar donații

Spre deosebire de alți artiști stradali, Ionuț nu cere bani în mod direct. A ales să adopte o abordare discretă, bazându-se pe bunăvoința trecătorilor care, impresionați de spectacolul său, îi oferă sume de bani după propriul plac. Această tactică îi oferă și un avantaj major: evită orice probleme cu autoritățile locale, care în mod normal sancționează cerșetoria sau activitățile comerciale neautorizate.

Articolul continuă după reclamă

„Sunt pe stradă cu lumea. Nu dau țeapă la nimeni. Aici sunt banii. Uite, frate. Toți banii ăștia i-am făcut în trei ore”, povestește Ionuț, în timp ce arată o grămadă de monede și bancnote.

„Probabil sunt 120-130 de euro, maxim 150 de euro. Nu e nici o țeapă, nu e nimic fals. Ce să vă zic mai mult de atât? Practic, faci bani cu copiii și cu părinții. Oamenii donează o grămadă. Poliția te lasă în pace, n-are treabă cu tine. Dacă ai face alte combinații pe stradă, s-ar lua poliția de tine. Cu asta nu se ia nimeni de tine, pentru că vin părinții și copiii la tine și se bucură”, explică el.

Totuși, există și provocări. Ionuț spune că trebuie să fie mereu atent la banii primiți, deoarece sunt destui oameni care încearcă să profite: „Trebuie, în schimb, să fii atent la alții, să nu-ți fure banii pe care îi donează oamenii. E plin de oameni care stau la cerșit și, dacă nu ești atent, te lasă fără bani.”

Câștiguri surprinzătoare și planuri de viitor

După câteva ore de interacțiune cu turiștii, Ionuț se întoarce acasă pentru a-și număra câștigurile. Deși majoritatea banilor sunt sub formă de monede, venitul zilnic rămâne unul semnificativ.

„Sper sincer să fie în această grămadă măcar 130 de euro, ca să-mi rămână măcar 100 de euro curați în buzunar, pentru că 30 de euro am dat pe drum și pe mâncare. (...) Deci avem în total 151 de euro. Am estimat bine, chiar am câștigat cu 20 de euro în plus față decât mă așteptam”, spune el, vizibil mulțumit.

Deși activitatea de „urs panda” îi aduce un venit considerabil, Ionuț nu se bazează exclusiv pe acest job. Lucrează în principal ca șofer de camion, iar aparițiile sale în centrul Florenței sunt mai degrabă o activitate part-time.

Povestea sa este un exemplu de ingeniozitate și adaptabilitate, trăsături care definesc mulți dintre românii plecați în străinătate în căutarea unui trai mai bun. Italia rămâne una dintre principalele destinații pentru diaspora românească, iar de-a lungul anilor, comunitatea românească a fost cea mai numeroasă din peninsulă. Chiar dacă numărul românilor din Italia a scăzut treptat din cauza stagnării economice și a lipsei creșterii salariale, povești precum cea a lui Ionuț demonstrează că spiritul antreprenorial românesc găsește mereu soluții pentru a se adapta și a reuși.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat deja mărţişoare sau mai aşteptaţi? Deja le-am cumpărat Mai aştept

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰