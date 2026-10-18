Ce se întâmplă cu imperiul lui Prigojin. Fiul "bucătarului lui Putin" face bani din arme, droguri şi aur

Ne amintim - Evgheni Prigojin a întors armele împotriva lui Putin şi, la scurtă vreme, avionul în care era a explodat. Odată cu moartea temutului "bucătar al lui Putin", lumea a auzit tot mai puţin de grupul Wagner. Însă ce s-a întâmplat cu imperiul ţinut în frâu de Prigojin cu o mână de fier? S-a împărţit în mai multe facţiuni, dintre care una a ajuns sub comanda fiului său, tânărul de 28 de ani Pavel Prigojin.

Acesta are o adevărată fortăreaţă, cu aproximativ 500 de mercenari în jurul său, în capitala Republicii Centrafricane, Bangui. De acolo, controlează mai multe mine de aur şi dirijează rutele de arme şi droguri, potrivit think-tank-ului Iniţiativa Globală împotriva Crimei Organizate Transnaţionale, citat de Wall Street Journal.

Afacerea de familie, atât cea legală, cât şi cea ilegală, generează o avere de aproximativ 400 de milioane de dolari pe an, potrivit aceleiaşi surse.

Ca să îşi justifice existenţa pe teritoriul statului african, Prigojin se ocupă de securitatea personală a preşedintelui, Faustin-Archange Touadéra şi respinge atacurile insurgenţilor. Practic, tânărul Prigojin şi forţele sale au devenit indispensabili în micul stat african.

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Sursele de venit ale urmaşului lui Prigojin

Pe lângă faptul că vinde serviciile mercenarilor din subordinea sa, Prigojin face comerţ cu arme: îi înarmează pe rebelii din Sudan şi Libia.

Pe de altă parte, produce şi vinde o vodcă numită... Wa Wa Wa, sau "Fire and Fire". Are în "portofoliu" şi o bere - Africa Ti L'Or sau Africa is Gold. În plus, controlează piaţa locală de tramadol, un opioid vândut pe reţetă.

Drumul de la mercenari la traficanţi

"Grupul Wagner s-a transformat dintr-un grup de forţe speciale într-o reţea care pare că pică în lumea crimei organizate", spune Lou Osborn, un investigator al ONG-ului elveţian Inpact, care monitorizează activitatea Wagner în Africa. "Cred că Pavel a primit undă verde să îşi continue treaba în Africa, ceea ce arată că ori a încheiat o înţelegere cu Kremlinul, ori nu mai reprezintă nicio ameninţare în prezent", a adăugat Osborn.

De altfel, Pavel a fost pregătit ani întregi de tatăl său pentru ceea ce face acum. Când a împlinit 20 de ani, a fost pus să aibă grijă de vilele şi apartamentele de lux deţinute de holding-ul familiei. Evgheni l-a văzut pe Pavel care pe succesorul său, în afacerea de miliarde a familiei. Potrivit All Eyes on Wagner, l-a numit principalul moştenitor în testamentul său. Iar Pavel mai are două surori.

Şi nu doar că l-a învăţat, i-a şi creionat o imagine de viitor şef al mercenarilor. În social media, posta imagini cu Pavel ca patriot rus, luptător în războiul civil din Siria, când a primit Crucea Neagră pentru curaj, din partea Wagner.

În 2022, se lăuda că fiul său face parte deja din "operaţiunea militară specială" din Ucraina.

Pavel Prigojin călătoreşte deseori din Bangui la Sankt Petersburg, acolo unde stă la luxosul Ledger Plaza, centrul de operaţiuni de facto al organizaţiei Wagner. Luptători mascaţi, înarmaţi cu AK-47, legitimează pe oricine vrea să intre, chiar dacă e vorba de oficiali ori diplomaţi.

Când vine vorba de operaţiunile din Republica Centrafricană, Pavel a reuşit foarte uşor să-i calce pe urme tatălui său, spune Nathalia Dukhan, cercetătoare la think-tank-ul sus-menţionat.

Moştenirea lui Evgheni Prigojin

Evgheni Prigojin, tatăl lui Pavel Profimedia

În 23 iunie 2023, Evgheni Prigojin a acuzat Ministerul Apărării Rus că a atacat o tabără Wagner cu rachete şi că au murit oameni de-ai săi. Cu acest motiv în spate, a întors armele şi a intrat cu forţele sale în regiunea rusă Rostov pe Don, ameninţând că va mărşălui până la Moscova. Însă această insurecţie nu a durat mai mult de 24 de ore. A căzut la o înţelegere cu Kremlinul şi totul s-a oprit. La două luni distanţă, Prigojin senior a murit în explozia unui avion în care era.

După moartea sa, grupul Wagner a intrat sub control guvernamental. Pavel Prigojin a preluat iniţiativa şi a preluat frâiele operaţiunii din Republica Centrafricană. Preşedintele Touadéra a cerut Moscovei ca luptătorii Wagner să nu fie înlocuiţi de soldaţi ruşi şi, astfel, l-a ajutat pe Pavel.

În spate, sunt sumele uriaşe făcute din comerţul cu aur, însă banii nu vin numai de acolo.

Opresiunea Wagner în Africa

Adjunctul lui Prigojin junior, Sytii, are o reţea media în ţara africană prin care "bombardează" populaţia cu mesaje de propagandă antioccidentală şi prorusă, menite să îl menţină pe Pavel în graţiile Kremlinului.

Pe lângă opresiune şi propagandă, localnicii din Bangui arată cum luptători mascaţi din rândurile Wagner, alături de poliţişti, îi arestează pe traficanţii care nu i se supun lui Prigojin.

Activiştii locali vorbesc şi de asasinate, răpiri şi atacuri asupra minerilor de aur care nu lucrează în subordinea Wagner.