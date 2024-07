Cu cât se vinde acum un apartament de 3 camere în Bucureşti. Preţurile cresc de la o lună la alta

În luna iulie a acestui an, prețurile medii ale apartamentelor de vânzare – vechi și noi – au înregistrat o creștere de 16% comparativ cu luna iulie a anului trecut, conform datelor unei platforme de imobiliare. La capitolul contactărilor, datele arată că în luna iulie a acestui an au fost cu 37% mai multe interacțiuni între vânzători și cumpărători comparativ cu luna iulie a anului trecut.

"Analizând cele mai recente date de pe platforma noastră, am observat o creștere semnificativă a interacțiunilor dintre potențialii cumpărători și cei care vând apartamente. Mărirea numărului de contactări a depășit ritmul de creștere al vizualizărilor anunțurilor, ceea ce sugerează că utilizatorii platformei sunt mai hotărâți să finalizeze tranzacțiile imobiliare. În plus, durata de viață a anunțurilor a scăzut semnificativ (-57%), ceea ce indică o vânzare accelerată a proprietăților comparativ cu anul trecut. Aceste tendințe reflectă dinamica pozitivă a pieței imobiliare", a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Prețurile medii ale apartamentelor din Bucureşti, în luna iulie 2024

În București, prețul mediu pentru vânzarea apartamentelor noi și vechi a fost în luna iulie 2024 de 1.855 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a fost, în iulie 2024, de 1.811 euro/metru pătrat. Totodată, apartamentele vechi au avut un preț mediu de cerere de 1.905 euro/metru pătrat, cu 16% mai ridicat față de luna iulie a anului trecut.

Astfel, în luna iulie 2024, prețul mediu al unei garsoniere (40mp) în București este de 74.187 euro, prețul mediu al unui apartament cu două camere (55mp) este de 102.008 euro, prețul unui apartament cu trei camere (75mp) este de 139.102 euro, iar prețul unui apartament mediu cu patru camere (90mp) este de 166.922 euro.

Prețurile medii ale apartamentelor din cele mai mari oraşe din țară, în luna iulie 2024

Cel mai mic preț mediu la garsoniere se găsește în Oradea, unde o garsonieră de 40mp costă 63.621 euro, în timp ce Cluj-Napoca se situează la polul opus, cu cel mai mare cost de vânzare al unei garsoniere medii: 109.621 euro.

Apartamentele cu două camere (55mp) costă între 87.479 euro în Oradea și 150.729 euro în Cluj-Napoca, iar cele cu trei camere (75mp) au prețuri medii cuprinse între 119.290 euro în Oradea și 205.540 euro în Cluj-Napoca.

De asemenea, prețurile pentru vânzarea apartamentelor cu patru camere (90mp) se situează între 143.148 în Oradea și 246.648 euro în Cluj-Napoca. Așadar, cele mai mici prețuri pentru achiziționarea apartamentelor se găsesc în Oradea, iar cele mai mari prețuri pentru achiziție sunt în Cluj-Napoca.

CLUJ-NAPOCA: În luna iulie a.c., prețurile medii pentru apartamentele noi și vechi din Cluj-Napoca au fost de 2.741 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.761 euro/metru pătrat, cu 11% mai ridicat comparativ cu luna iulie 2023. Apartamentele vechi din Cluj-Napoca au avut un preț mediu de cerere de 2.711 euro/metru pătrat, cu 13% mai ridicat comparativ cu aceeași lună a anului anterior.

Prețul mediu al unei garsoniere (40mp) din Cluj-Napoca a fost de 109.621 euro în luna iulie a.c., prețul mediu al unui apartament cu două camere (55mp) a fost de 150.729 euro, prețul unui apartament cu trei camere (75mp) a fost de 205.540 euro, iar prețul unui apartament mediu cu patru camere (90mp) a fost de 246.648 euro.

IAȘI: În luna iulie 2024, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Iași a fost de 1.621 euro/metru pătrat. De asemenea, prețurile apartamentelor noi au înregistrat o creștere medie de 14% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1.615 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi au înregistrat o majorare de 15%, comparativ cu luna iulie 2023, fiind de 1.633 euro/metru pătrat.

Comparând prețurile în funcție de tipul de apartamente, se observă că în iulie a.c, în Iași, o garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de 64.852 euro. Apartamentele cu două camere de 55 mp au costat 89.172 euro, iar apartamentele de 75 mp cu trei camere au ajuns la 121.598 euro. În ceea ce privește apartamentele cu patru camere de 90 mp, prețul mediu a fost de 145.918 euro.

TIMIȘOARA: În luna iulie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Timișoara a fost de 1.629 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a fost de 1.641 euro, cu 10% mai ridicat față de aceeași lună a anului 2023. La apartamentele vechi se observă o creștere de 14%, acestea ajungând la un preț mediu de cerere de 1.624 euro/metru pătrat.

Astfel, în luna iulie 2024, prețurile medii ale apartamentelor din Timișoara au fost următoarele: 65.173 euro pentru o garsonieră de 40 mp; 89.613 euro pentru un apartament cu două camere de 55 mp; 122.200 euro a costat un apartament cu trei camere de 75 mp; iar costul unui apartament cu patru camere de 90 mp a fost, în medie, de 146.640 euro.

BRAȘOV: În luna iulie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Brașov a fost de 1.984 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a rămas de 2.044 euro/metru pătrat, cu 7% mai ridicat față de cel din luna iulie 2023. Totuși, prețurile apartamentelor vechi au crescut cu 23% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o medie de 1.933 euro/metru pătrat.

Prețul mediu al unei garsoniere de 40 mp din Brașov a fost în luna iulie a.c. de 79.343 euro. Un apartament de 55 mp cu două camere a costat în medie 109.097 euro, iar un apartament de 75 mp cu trei camere a ajuns la 148.768 euro. Pentru un apartament de 90 mp cu patru camere, prețul mediu a fost de 178.522 euro.

SIBIU: În luna iulie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Sibiu a fost de 1.631 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a crescut cu 20% în luna iulie a.c. față de luna iulie din 2023, ajungând la 1.542 euro/metru pătrat. În același timp, prețurile pentru locuințele vechi au avut creșteri de 16%, ajungând la 1.694 euro/metru pătrat.

În Sibiu, o garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de 65.228 euro în luna iulie a.c. Un apartament de 55 mp cu două camere a costat, în medie, 89.689 euro, în timp ce un apartament de 75 mp cu trei camere a ajuns la 122.303 euro. Pentru un apartament de 90 mp cu patru camere, prețul mediu a fost de 146.764 euro.

CONSTANȚA: În luna iulie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Constanța a fost de 1.765 euro/metru pătrat. De asemenea, în luna iulie a.c., apartamentele noi au avut un preț de cerere de 1.763 euro/metru pătrat, cu 4% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior. În același timp, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere cu 13% mai ridicate față de luna iulie 2023, ajungând la o valoare de 1.767 euro/metru pătrat.

Prețurile medii ale apartamentelor din Constanța au fost, în luna iulie 2024: 70.600 euro pentru o garsonieră de 40 mp, un apartament cu două camere de 55 mp a avut un preț mediu de 97.075 euro, iar un apartament cu trei camere de 75 mp a ajuns la 132.375 euro. În cazul unui apartament de 90 mp cu patru camere, prețul mediu a fost de 158.850 euro.

ORADEA: În luna iulie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Oradea a fost de 1.591 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi a fost de 1.644 euro (în creștere cu 9% în iulie 2024 vs. 2023). Prețurile medii pentru apartamentele vechi au crescut, atingând un preț mediu de cerere de 1.550 euro/metru pătrat, cu o majorare de 17% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În Oradea, garsonierele de 40 mp au avut un preț mediu de 63.621 euro în iulie, apartamentele cu două camere de 55 mp au costat la 87.479 euro, iar apartamentele cu trei camere de 75 mp au costat aproximativ 119.290 euro. De asemenea, prețul mediu pentru apartamentele de 90 mp cu patru camere a fost de 143.148 euro.

CRAIOVA: În luna iulie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Craiova a fost de 1.621 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a fost de 1.643 euro/metru pătrat (în creștere cu 10% în iulie 2024 vs. 2023), în timp ce prețul de cerere pentru cele vechi a fost de 1.610 euro/metru pătrat, cu 11% mai ridicat comparativ cu aceeași lună anului anterior.

În Craiova, prețurile medii ale lunii iulie au fost de 64.856 euro pentru o garsonieră de 40 mp, 89.176 euro pentru un apartament cu două camere de 55 mp și 121.604 euro pentru un apartament cu trei camere de 75 mp. În cazul apartamentelor de 90 mp cu patru camere, prețul mediu a fost de 145.925 euro.

