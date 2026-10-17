De la diamante de zeci de mii de euro, trecem la beneficiile care fac diferenţa în bugetul de zi cu zi. Într-o piaţă a muncii tot mai competitivă, angajatorii încearcă să-şi păstreze salariații şi prin beneficii extra. Tichetele de masă, cardurile cadou şi abonamentele medicale sunt tot mai prezente în pachetele oferite de companii. Un ajutor binevenit, mai ales că salariul mediu a scăzut pentru a 14-a lună consecutiv, iar aceste beneficii nu reuşesc întotdeauna să acopere pierderea puterii de cumpărare.

Cel mai des, companiile încearcă să compenseze scăderea salariilor cu bonuri de masă. Firmele pot stabili valoarea lor, în limita sumei de 45 de lei pe zi. Peste 3.000.000 de angajaţi la firme private le primesc.

Angajat: Da, tichete de masă. Sunt destul de mici, ca să spun, dar fac o diferență. Dacă e să fiu sinceră, orice e bine primit până la urmă. Vreo 600 de lei.

Reporter: Vă ajută?

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Angajat: Mă ajută, dar știți cum e? Noi avem prețuri de Elveția cu salarii de Bulgaria.

Angajat: Beneficii noi avem. Lucrăm încă în IT, a mai rămas o fărâmă, poate mică, de prosperitate, dar vom vedea. Avem abonamente private, avem bonuri de masă, abonamente la sală.

O companie specializată în motivarea angajaţilor prin beneficii în afara salariului a primit cu 30% mai multe cereri din partea firmelor față de aceeași perioadă a anului trecut.

”Vedem o cerere mai mare, în special văzând presiunea pe care o avem din punct de vedere costuri, inflația care se rostogolește de la lună la lună. Vedem cerere pentru cardurile de masă, care reprezintă beneficiul numărul 1 pentru toată lumea, dar și pentru celelalte produse, însemnând card cultural, card cadou sau cardul de vacanță. Cardul de masă este cel mai răspândit, practic 7 din 10 salariați preferă cardul de masă pentru că acoperă nevoile esențiale ale unui angajat”, spune Ovidiu Bârsa.

Puţine companii îşi permit să mai ofere acum beneficiile clasice.

”În principiu, da, al 13-lea salariu și cam atât”, spune un angajat.

Şi cardurile cadou sunt printre opțiunile luate în calcul în această perioadă, mai ales că firmele nu plătesc taxe în limita sumei de 300 de lei.

”Apropiindu-ne de perioada Crăciunului, vedem o cerere crescută și pentru cardurile cadou. Cu siguranță va fi, pentru că, din nou, e vorba despre presiunea costurilor și atunci, ca fiecare angajator să răspundă acestor presiuni, oferă angajaților cardurile cadou, încărcate cu 300 de lei, fără taxare”, spune Ovidiu Bârsa.

Pentru un angajat care primeşte 1.000 de lei în plus la salariu, firma plătește 1.600 lei. Dacă îi acordă suma sub formă de beneficii, costul scade la mai putin de 1.200 lei.

”Angajatorii nu prea știu ce să facă la momentul acesta. Dacă vor crește taxele mai degrabă la anul pentru toate companiile și atunci, din această frică, s-a intrat cumva într-un freeze prin care se încearcă cel puțin o înghețare la momentul acesta. Însă, într-adevăr, angajații au nevoile lor și atunci angajatorii caută să compenseze cu ceva până la momentul la care vor avea oarecum o predictibilitate și vor ști cu cât pot să crească salariile angajaților. taie Atunci companiile încearcă să găsească forme pentru a-i ține pe angajați cât mai mult timp și de aceea recurg la beneficii”, spune Aida Chivu, specialist HR.

Mai mult de jumătate dintre angajaţi sunt nemulţumiţi de salariu, mai ales de când au început scumpirile. Trei sferturi dintre ei consideră că merită să câştige mai mult, dar ezită să ceară superiorilor majorarea venitului.