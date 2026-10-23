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Dublu ghinion pentru Bruno Fernandes. Bătut de Como, în Liga Campionilor, s-a trezit şi cu locuinţa spartă

Bruno Fernandes trece prin momente dificile la Manchester United Bruno Fernandes trece prin momente dificile la Manchester United - Profimedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.10.2026, 15:31 | Modificat la 23.10.2026, 15:40

Portughezul Bruno Fernandes, mijlocaşul echipei engleze Manchester United, are parte de o săptămână de coşmar.

După ce echipa sa de club a pierdut clar, 1-4, meciul cu Como din deplasare, din etapa a 3-a a Ligii Campionilor, fotbalistul de 32 de ani s-a trezit şi cu locuinţa spartă.

Mai multe persoane, încă neidentificate, ar fi pătruns în locuinţa familiei Fernandes din Cheshire şi ar fi plecat cu mai multe bunuri de lux în urma unei operaţiuni care a durat mai puţin de cinci minute.

Din fericire, familia lui Fernandes nu se afla în casă la momentul respectiv. 

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Bruno Fernandes este doar ultimul dintr-o listă lungă de fotbalişti care activează pentru cluburi din Anglia şi s-au trezit cu locuinţele sparte în momente în care aceştia evoluau pentru echipele lor. Jurnaliştii englezi amintesc că fotbalişti precum Ruben Dias, Jake Grealish, Raheem Sterling şi Riyad Mahrez au trecut prin situaţii similare cu cea în care a fost implicat Bruno Fernandes.

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