Iancu Guda explică de ce românii rămân fără economii, iar cheltuielile neprevăzute îi prind cu bugetul pe 0

Doar unul din zece români au economii care să le permită să doarmă liniştiţi, în timp ce alţi 43% au pus deoparte sume foarte mici, arată un studiu Siguranţa Financiară. În schimb, 32% trăiesc de la salariu la salariu, fără să economisească vreun ban. "Nu prea mai economisesc de mult timp, deja am al doilea job. Vine şi un copil acum, o să fie totul la limită".

"Rata medie totală de economisire în România e 6% pe gospodărie. Pe de o parte, ține și de evoluția inflației față de salariu, pe de altă parte, ține și de o disciplină de monitorizare a cheltuielilor care lipsește, din păcate, cu desăvârșire, România fiind o țară cu educație financiară foarte scăzută, în care se cheltuie pentru alcool, tutun, restaurante, cafenele de 100 de ori mai mult decât pentru educație sau de cinci ori mai mult decât pentru sănătate", explică Iancu Guda, specialistul economic al Observator.

Așa se face că creditele de nevoi personale sunt în creștere. Aproape o treime dintre români spun că au făcut un credit anul trecut sau au în plan în viitorul apropiat, în timp ce alți 24% au deja credite în derulare. Românii apelează la această variantă pentru că nu au economii suficiente ori cheltuielile lunare le depășesc veniturile. "Acum, în ultima perioadă, s-au întâmplat mai multe, probleme de sănătate și se cheltuiesc foarte mulți bani. Nu rămân cu nimic, absolut cu nimic."

Creditele de nevoi personale au crescut cu 19%

Românii au nevoie de finanțare și pentru alte bunuri, cum ar fi o mașină sau un apartament. "Un apartament cu trei camere aici, în sectorul 4. Am stat în chirie din 2017 până acum un an și ceva și e mai ok să plătesc pentru mine sau pentru familia mea, să îi rămână copilului meu, decât să le dau altora."

Studiile mai arată că doar un sfert dintre români ar accesa în perioada următoare un credit mai mare de 80.000 lei, în timp ce aproape jumătate ar lua un credit mai mic de 10.000 lei.

