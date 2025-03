Fraudă de milioane de lire în UK. Mii de studenţi români s-ar fi înscris la facultate, deşi nu vorbesc limba engleză, doar pentru a primi bani de la guvern

Scandal uriaş de fraudă universitară în Marea Britanie, care are în centru mii de studenţi români. Aceştia sunt acuzaţi că ar fi primit ilegal bani de la statul britanic ca să meargă la facultate, deşi nu sunt intersaţi de cursuri şi nici nu au de gând să dea banii înapoi. Unii s-ar fi înscris la facultate, deşi nu vorbeau nici măcar engleză, doar pentru a primi 14 mii de lire pe an. 15% din românii care trăiesc în Regat sunt studenţi.

"Am şi eu un anunţ de făcut pentru toţi românii de aici din Anglia. Eu mă ocup de tot". "Fără engleză, fără liceu terminat în România şi fără BAC". Aşa sună miile de mesaje care ii atrag pe români să se înscrie la așa-numitele facultăţi francizate – colegii mici plătite de stat, sateliţi ai unor universități consacrate. La aceste colegii se intră uşor, testul de limbă de exemplu se poate trece cu un test pe o aplicaţie de telefon. "Aplicaţiile se fac fără diplomă de bacalaureat şi cu engleză medie. Două ore pe zi, două zile pe săptămână, atât".

O investigaţie a pubicaţiei The Sunday Times a scos la iveală întrega fraudă. Jurnaliştii britcanici au refăcut întreaga schemă. Studentul se înscrie la universitatea francizată printr-o agenţie de recrutare şi face o cerere prin care solicită taxe de școlarizare și împrumuturi de întreținere de la stat. Statul virează împrumutul pentru student direct în contul unităţii de învăţământ. De aici, universitatea ia în jur de 9000 de lire pe an, la fel şi agenţia de recrutare. Studentul primeşte în schimb 14.000 de lire pe an.

Studentul are obligaţia de a restitui banii statului doar atunci când câştigă peste 25.000 de lire sterline pe an. Uneori niciodată. Datoria este ștearsă după 40 de ani. "Sunt prima persoană care vorbeşte despre frauda la Student Finance. Toţi avem un George care, de exemplu, nu vorbeşte bine engleză, dar se laudă în tot statul că el e student în UK. Cum a ajuns George să fie student în UK? Cât de uşor şi rapid se cumpără locul la universitate şi cât de rapid vor descoperi că ai fraudat? Întreabaţi-l pe George, care acum este sub investigaţie".

Jurnaliştii britanici au identificat cel puțin șase universităţi unde s-au făcut cereri frauduloase din partea studenților. La unele, jumătate dintre candidații de anul trecut erau români. "Avem cursuri de business managment şi health and social care. Campusurile le găsim în Londra şi în Manchester". Cifrele oficiale arată o creştere uriaşă a numprului de studenţi români în Regat şi a împrumuturilor solicitate

Dacă în 2015 erau 5.000 de astfel de cereri de împrumut pentru studenţi, nouă ani mai târziu, în 2024, numărul a crescut până 84.000, adică de 16 ori mai mult. Asta înseamnă, că 15% din românii din Regatul Unit. sunt stunenţi. Şi creşterea nu se opreşte aici. În acest an universitar, adică în doar şase luni, 71.000 de români au cerut împrumuturi pentru studii, mult mai mult decât polonezii, italieni şi portughezi la un loc.

Confrom anchetei, datoria totală a împrumuturilor pentru studenți din Marea Britanie a ajuns la 236 de miliarde de lire și se estimează că va atinge 500 de miliarde în următorii cinci ani.

