Este bine că ne dezvăoltăm şi că de doi ani în România se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat de 30 de ani, după 1990. Vin mai mulţi oameni în ţara noastră decât pleacă, cu 80.000. Avem foarte mulţi angajaţi care vin din Pakistan, India. E clar că ne dezvoltăm şi salariul din România, în momentul în care am aderat la UE era 40% din media europeană, acum este aproape 80% şi este un lucru bun.

Acei investitori care ne căutau doar pentru forţă de muncă ieftină, calificată mai mult sau mai puţin, e clar că nu veniseră strategic pe termen lung în România să dezvolte. Şi cât timp noi avem capacitatea să justificăm aceste salarii prin productivitate, este bine. Pentru că aici începe rezerva. Nu orice creştere de salariu este excepţională. Pentru noi da, dar oare de la un punct încolo, angajatorul, de exemplu în textile, e foarte greu să mai facă faţă importurilor din India, din China, în condiţiile în care salariile mai sunt competitive. Apoi, inflaţie. Avem salariul mai mare, dar cresc şi preţurile. Şi atunci în ultimul an, au crescut salariile medii cu 14%, inflaţia cu 6% şi este bine că în România se trăieşte mai bine că avem 8% creştere venit după ajutare cu preţurile. Apoi mai e un aspect, ce facem cu acel venit? Din păcate în România consumăm mult din import pentru că aici este dezavantajul. Dacă am fi avut aceste salarii care s-ar fi dus în consumul intern, domestic, asta înseamnă că ajutăm producătorii români şi ne dezvoltăm cu toţii.

Investitorii vor predictibilitate, chiar dacă cresc salariile. dar cât timp au predictibilitate nu vor avea o problemă cu aceasta pentru că vor putea pregăti şi atunci când creştem salariul minim de exemplu, pe economie, nu ar mai trebui să o facem de pe o lună pe alta, cum s-a întâmplat in iulie anul acesta, ar trebui să avem o formulă la începutul anului care să spună, creştem salariul minim cu inflaţia de anul trecut, plus un procent din creşterea salariului mediu ca să nu poliralizeze societatea, că cei de la nivelul minim să nu piardă turma cu pătura din mijloc. Şi atunci dacă vii cu o formulă predictibilă şi la salariul minim şi la pensie, atunci ai un plan concret pentru afaceri. Doi: investiţii. Că dacă noi facilităm pentru acei investitori realizarea de investiţii, atunci companiile vor creşte productivitatea, investiţii în tehnologie, digitalizare, în educaţia angajaţiilor. Angajaţii vor produce mai multă cifră de afaceri profit şi atunci companiile vor dori să le dea. România are o piaţă de muncă foarte tensionată şi e foarte greu să găseşti oameni. Companiile vor oameni, vor să-i plătească mai bine, dacă pleacă nu mai găsesc alţii, dar trebuie să şi poată să-i plătească mai bine, pentru că şi noi ca angajaţi, dacă avem un salariu mai bun, dar la anul moare compania că intră în insolvenţă nu o să fim pe termen lung fericiţi.

Vă aşteptăm de luni, 30 septembrie, în fiecare zi la IQ Financiar pentru că o să vă ajutăm să fiţi mai deştepţi cu banii, să luaţi decizii mai bune care vă fac bine pe termen lung, să vă gestionaţi creditele mai bine, să vă gestionaţi banii, cheltuielile, investiţiile mai bine, ce facem cu banii şi cum putem să facem bani când dormim, pentru că în România muncim pentru bani, dar haideţi să economisim, să investim şi banii să muncească pentru noi pentru ca să avem o viaţă mai bună. Toţi telespectatorii noştri la Antena 1 Exclusiv la Observator, în fiecare zi de luni până vineri. Observator 6 şi Observator 23, pe Antena Play şi de asemenea online vor putea vedea toate acestea.

