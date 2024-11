În ce oraș din România se trăiește cel mai bine. La polul opus se află Tulcea

În ce cartier din România se trăiește cel mai bine

„Conform unei analize Storia din prima parte a acestui an, România se poziționa pe locul 24 din 27 la indicele de accesibilitate pentru cheltuielile lunare la hypermarket, evidențiind o competitivitate scăzută în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, la costul unei mese complete la restaurant – incluzând fel principal, fel secundar și desert – România ocupa o poziție mai bună, situându-se pe locul 19 din 27. De altfel, utilitățile și costurile uzuale din țara noastră sunt printre cele mai mari din Europa raportat la salariul mediu, ca urmare a faptului că România are printre cele mai mari prețuri la energie electrică și gaze naturale și are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană”, a declarat Monica Dudău, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeți duminică la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰