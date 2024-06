Vezi și

"Pe vaci am făcut troc. Am dat destul de puţini bani şi de restul dau în fiecare an puţină pălincă, pe care o fac din perii plantaţi de bunicul meu aici", povestesc proprietarii parcului zoologic. Aşa a început povestea lui Florin şi a Cristinei. Îndrăgostiţi de animale, încă de mici copii, aceştia au adunat vieţuitoare după vieţuitoare, chiar dacă nu aveau bani să le cumpere. Un obicei pe care l-au păstrat şi în ziua de astăzi, când deja au construit un paradis exotic la noi în ţară.

Pasiunea, transformată în afacere

"Noi nu prea vrem să le domesticim, vrem să trăiască liberi şi în mediul lor natural", mai spun Florin şi Cristina. "(n.r. Bizonii) sunt obişnuiţi cu mine şi când îi chem, vin. Cumva sunt ataşat şi eu de ei, dar şi ei de mine", adaugă Florin.

Fascinat de mica grădină zoo, dar şi de animăluţele care i-au devenit în timp camarazi de joacă, fiul celor doi şi-a invitat şi prietenii să descopere împreună animalele. În expediţia lor în lumea animalelor exotice şi-au ales câte un preferat, alături de care să-şi petreacă restul zilei.

Pasărea Emu, spre exemplu, a băgat frică în micuţii musafiri. Iar dacă nu v-aţi convins încă de autenticitatea miculului paradis exotic, vă invităm să daţi o tură pe podul suspendat. Însă mare atenţie, nutriile şi chiar şerpii îşi mai fac veacul pe aici: "L-am făcut ca şi o copie a fostului pod dintre Tărcaşi şi Grădinari, care a avut 180 de metri lungime, pe mai multe picioare. Ai simţul de siguranţă pe el".

Însă, planurile lui Florin continuă: "Încerăm să facem un camping, câteva căsuţe de lemn, astfel încât oamenii şi copii să fie cât mai aprioape de natură". Iar veştiile bune nu se opresc aici pentru vizitatori. Din toamnă, trei cerbi loptari se vor alătura domeniului.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cum sărbătorești 1 Iunie alături de copilul tău? În familie Excursie în natură La evenimente dedicate copiilor Vizită la muzeu sau grădina zoologică În parcuri de distracţii Petrecere tematică

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰