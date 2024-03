România a depășit Ungaria și s-a apropiat de Polonia la paritatea puterii de cumpărare în 2023. Grecia și Bulgaria, cele mai sărace din UE Eurostat

În 2023, existau diferenţe substanţiale în rândul statelor membre UE la PIB per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard. Luxemburg şi Irlanda au avut cel mai ridicat nivel al PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) - 140% şi, respectiv, 112% peste media UE. După Luxemburg şi Irlanda, urmează Ţările de Jos (30% peste media UE), Danemarca (28% peste media UE) şi Austria (23% peste media UE).

Cel mai scăzut nivel a fost în Bulgaria (36% sub media UE), Grecia (33% sub media UE), Letonia (29% sub media UE), Slovacia (27% sub media UE), Croaţia şi Ungaria (ambele cu 24% sub media UE) şi România (22% sub media UE). România continuă să se apropie de media UE la capitolul consum, după ce în 2022 şi în 2021 nivelul PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard era cu 24% şi, respectiv, 27% sub media UE.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu montarea camerelor de supraveghere în şcoli? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰