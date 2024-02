Video Când ar putea fi publicate rezultatele simulării la Evaluarea Naţională 2024. Probleme în 25 de judeţe şi în Bucureşti

180 de mii de copii plus părinţi plus bunici au mari emoţii. Aşteaptă să afle rezultatele simulării Evaluării Naţionale de la clasa a opta. În premieră în acest an avem corectare digitalizată, iar rezultatele ar urma sa fie comunicate personal copilului. Copiii din 25 de judeţe plus cei din Capitală sunt la acest moment în vacanţă.