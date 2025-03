Vasilica a cheltuit 5 euro pe un loz răzuibil şi a câştigat 50.000 de euro, în Italia. De ce nu poate încasa banii

Norocul a lovit-o pe Vasilica Popa, o îngrijitoare româncă în vârstă de 71 de ani, aflată în Italia de 21 de ani. Femeia s-a trezit că este câştigătoarea unei adevărate comori care i-ar putea schimba viața și compensa necazurile prin care a trecut înainte de a pleca în Italia, relatează publicaţia L'Arena.

Chiar Vasilica este cea care povestește despre norocul de care a avut parte, mărturisind că, mai mult decât surprinsă, a fost copleșită de neîncredere: "Luasesem două bilete, unul de 5 euro și altul de 3. De când sunt în Italia, îmi place să-mi încerc norocul din când în când. Mai câștigasem în trecut, mereu sume mici – o dată 500, altă dată 1.000 de euro."

Vasilica va continua să lucreze pentru aceeaşi familie în Italia

"Vinerea trecută am răzuit biletul direct în tutungerie. Se câștigă dacă același număr apare în două coloane diferite. Când am răzuit primul strat, am văzut 38 în prima coloană și apoi din nou 38 în coloana câștigătoare de 50.000 de euro. La început nu-mi venea să cred, am chemat-o și pe patroană și i-am zis: Ce văd aici? E adevărat? Am câștigat? Îmi tremurau picioarele. Ea s-a uitat și mi-a confirmat că, da, am câștigat cu adevărat. Viața mi-a zâmbit și mie, dar eu sunt o femeie cu sânge rece, noaptea am dormit liniștită, iar acum viața mea continuă ca înainte", mărturiseşte românca.

Primele persoane cărora le-a dat vestea cea bună au fost soții la care lucrează, în centrul orașului. Apoi și-a sunat familia din România. "L-am sunat pe fiul meu, care acum are 39 de ani și nici el nu a crezut imediat. Și să te gândești că uneori mă roagă să mă întorc în România, să mă odihnesc, iar eu, în glumă, îi spuneam că mă întorc doar când câștig la loterie – și, uite, chiar s-a întâmplat. Până la urmă, el va veni aici în vacanță, vara asta, cu soția și nepoțica mea cea frumoasă. Eu am decis să rămân cu cuplul de bătrâni la care lucrez – nu pot să-i las. Mi-au purtat noroc, la fel și San Pietro di Morubio, nu-l voi uita. Când le-am spus că am câștigat, s-au temut că o să-i părăsesc. Soțul chiar era aproape să plângă – le este bine cu mine. Așa pot spune și celelalte familii italiene unde am lucrat. Am stat mulți ani la Grosseto, în Toscana, apoi în Trentino, înainte să ajung anul trecut în zona Veronei", povesteşte emoţionată Vasilica.

La bancă, când a încercat să încaseze cei 50.000 de euro, a avut parte de o surpriză neplăcută, care o obligă să aștepte înainte de a primi banii care i se cuvin. "Îmi cer toate documentele, inclusiv cardul de sănătate din plastic. Eu îl am pe cel de hârtie și a trebuit să amân, blestemate fie băncile astea," spune femeia de 71 de ani, dezvăluind că, în România, a avut o experienţă similară: "După divorț, toate economiile mele s-au pierdut din cauza falimentului instituției bancare unde le aveam depuse. Și din cauza asta am venit în Italia să muncesc, lăsându-l pe fiul meu, care era încă băiat, în grija surorii mele. El și-a continuat studiile fără mine, a făcut liceul și apoi facultatea, iar acum este manager – chiar într-o bancă. Dar, după ce am pățit eu, și în ziua de azi, dacă pot, prefer să mă descurc fără bănci", a închis Vasilica.

