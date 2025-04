Cu dans şi voie bună - aşa şi-au început elevii de clasa a VIII-a căutarea meseriei pe care doresc să o practice când vor fi adulţi. Pentru a-i încuraja să-şi urmeze pasiunile, dar şi să studieze la ei, mai multe licee din Galaţi au venit cu propuneri avantajoase, pliate pe nevoile acestora. "Se caută meserii care să poată să-ţi ofere o intrare rapidă pe piaţa forţei de muncă. Se caută meserii care să-ţi asigure un venit material solid şi stabil, şi dacă se poate cât mai repede", Diana Bulai, psiholog.

Deşi noua generaţie e mai degrabă atrasă de job-uri în mediul online, părinţii încearcă să îşi îndrume copiii spre o meserie mai convenţională. "În continuare, în opţiunile elevilor avem ca şi influenţă majoră familia. Deci în continuare principalul factor de influenţă este familia şi familia este racordată la trdiţional, la valorile tradiţionale în general", explică psihologul Diana Bulai.

Angelo: Mecanica este o meserie foarte bănoasă

Angelo este un exemplu destul de grăitor. Pasiunea pentru maşini a moştenit-o de la tatăl său, care şi-a dorit ca fiul său să îi calce pe urme.

"Mecanica este o meserie foarte bănoasă. O să ajungă cu categoria B şi C. La profesională nu dai BAC-ul, dar ajungi sub categoria B şi C la permis. Îi mulţumesc tatălui meu că m-a făcut interesat de mecanică şi persoanelor din online, la care m-am uitat cum repară maşinile", spune Hodin Angelo.

Cu toate astea, era tehnologiei şi inteligenţa artificială aduc noi oportuniţăti pentru elevii de azi. Pentru actualii elevi de clasa a VIII-a urmează însă o etapa importantă în ceea ce privește viitorul lor, şi anume Evaluarea Națională.

