Deşi Primăria este obligată se le asigure transportul elevilor, instituţia nu ar fi făcut acest lucru. Furioşi, părinţii au depus o petiţie la Prefectură.

"Am primit o petiţie care era semnată de 27 de cetăţeni din aceeaşi localitate, Pribeşti. În sensul acesta am demarat verificări, am adus la cunoştinţă Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru a face acelaşi lucru", a declarat Eduard Popica, prefect de Vaslui.

