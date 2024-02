Cine este „Micul Pitagora”, adolescentul român care cucerește, rând pe rând, Olimpiadele de Matematică din întreaga lume

David Anghel este unul dintre cei înscriși în campania „100 de Tineri pentru Dezvoltarea României”, care urmărește descoperirea a 100 de copii și tineri talentați și performanți, care vor fi premiați pe 1 decembrie 2024, în cadrul „Galei Excelenței” organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

David are un palmares impresionant pentru un tânăr, având începând cu clasa a V-a medalii la toate olimpiadele de matematică la care a participat.

În clasele a V-a, a VI-a și a VII-a a ocupat locul I la Olimpiadele Naționale de Matematică. La concursul Stelele Matematicii a luat de două ori locul II, iar în clasa a VIII-a obținut locul I. La Mathematical Danube Competition a obținut medalia de argint în clasa a VII-a și medalia de aur în clasa a VIII-a. O performanță foarte importantă a fost clasarea pe locul al 5-lea (printre seniorii cei mai buni) la concursul IMAR 2019. În clasa a VII-a a obținut medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori.

David Anghel este primul român din acest mileniu care a obținut punctajul maxim la Olimpiada Internațională de Matematică, fiind singurul european care a reușit această performanță.

În prezent, David Anghel este elev în clasa a XII-a la ICHB și își dorește să-și continue studiile în domeniul cercetării matematice, cu un accent special pe descoperirea teoremelor în geometrie, o zonă care îl fascinează și îl provoacă în mod constant.

„Printre rezultatele mele se numără câștigarea Olimpiadei Naționale de Matematică în fiecare an (excepție când nu s-a ținut din cauza pandemiei), iar în clasa a X-a am luat aur și la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO) și la Olimpiada Balcanică de Matematică (BMO). Dar nimic nu se compară cu ce am făcut în clasa a XI-a: am început anul câștigând concursul internațional „Romanian Masters of Mathematics”, fiind singurul participant cu o zi perfectă, după care am câștigat BMO cu punctaj maxim, fiind singurul participant care a rezolvat ultima problemă, apoi a urmat ceva istoric: am luat punctajul maxim la IMO, fiind primul român care a reușit asta în acest mileniu. Aceasta ultimă competiție, IMO, s-a desfășurat în Chiba, Japonia, și a fost una dintre cele mai minunate experiențe pe care le-am trăit vreodată”, a spus David Anghel.

