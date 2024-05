Ioana Stoica este profesoara de fizică de la Colegiul Național „Tudor Vianu”, care trimite elevii la NASA: cei de la NASA ştiu de România datorită elevilor noștri

În ultimele două decenii, elevii de la Colegiul Național „Tudor Vianu” participă, în fiecare an, la un concurs organizat de NASA, unde mii de elevi din toată lumea se întrec în designul de stații spațiale. În ultimii ani, România a devenit un reper la concursul internațional, datorită elevilor Colegiului Național „Tudor Vianu”, coordonați de profesoara de fizică Ioana Stoica. În 2015, dar și anul acesta, elevii îndrumați de profesoara Stoica au câștigat Marele Premiu.

Ioana Stoica susține că „cei de la NASA apreciază seriozitatea elevilor din Vianu pentru că nu oricine poate participa la aceste proiecte şi pentru că întotdeauna elevii sunt foarte serioşi şi pentru că de fiecare dată tratează foarte - foarte exact tema propusă”. Ioana Stoica este profesoara care oferă elevilor ocazia unică de a interacționa cu specialiștii NASA, cu oameni de știință.

Datorită perseverenței și rezultatelor înregistrate de-a lungul timpului, profesoara Ioana Stoica a fost înscrisă în Liga Profesorilor Excepționali, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Campania este dedicată dascălilor care dau valoare educației din România și contribuie la formarea unei noi generații de excelență.

În 2009, Ioana Stoica a fost premiată de Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru coordonarea Proiectului NASA „The Great Moonbuggy Race”. De peste 30 de ani predă fizica și participă împreună cu elevii la diverse competiții naționale și internaționale. Se implică în proiecte coordonate de NASA, ESA sau CERN. Are un masterat în Astrofizică și Fizică atomică și a moleculei, la Facultatea de Fizică, din cadrul Universității Bucureşti și un doctorat în fizica educațională. A obținut Bursa NASA: Space Academy for Educators, Alabama, SUA, 2007, Bursa NASA, Advanced Space Academy for Educators, Alabama si Florida (Cape Canaveral), SUA, 2010.

„Liga Profesorilor Excepționali” oferă profesorilor o platformă pentru a-și împărtăși poveștile de succes ce merită să fie spuse și aplaudate, premiate de FDVDR și prezentate publicului larg, oferind recunoaștere și apreciere pentru devotamentul și eforturile constante ale dascălilor.

