Elevii gălățeni care demonstrează dorința și capacitatea de a excela în materiile care îi pasionează, dar nu au acces la pregătire suplimentară necesară pentru a câștiga olimpiade și concursuri, pot beneficia gratuit de cursuri de pregătire la Centrul Județean de Excelență, unde sunt sprijiniți de profesori dedicați și pasionați. Acest Centru este condus de Maria-Isabela Miron, care deţine titlul ştiinţific de Doctor în Istorie şi este profesor titular al Colegiului Naţional "Alexandru Ioan Cuza" începând din anul 2011.

"Bucuria mea este că am reușit cu mult efort și cu o echipă de de colegi extraordinari pe care i-am adunat în jurul meu, pentru că e greu să facem singur lucrurile, să facem acest centru de excelență funcțional, pentru că am încrederea că este nevoie de un astfel de centru de excelență la Galați. Galațiul are copii foarte buni, are profesori foarte buni și e bine să-i promovăm și să le să le valorificăm potențialul", a declarat Maria Isabela Miron, profesoară finalistă.

"Mie mi-a plăcut ideea de dezbatere și mereu am vrut să îmi exprim opinia, mereu am vrut să vorbesc oamenii, sa afle care este pararea mea despre orice subiect există ș când am aflat de doamna Miron că este șefa la centrul de Excelență am zis de ce să nu încerc", ne-a spus Măriuca, elevă.

"Orice subiect ar veni la debate este imposibil să nu-ți placă. Adică găsești diverse probleme ale societății la care nici nu te-ai gândit tu ca și copil și ajuns să vezi lumea și problemele globale dintr-o altă perspectivă și te pregătesc cumva pentru viață și pentru viitor", a fost de părere Ştefania, elevă.

Maria-Isabela definește performanța ca progres continuu, încurajând participarea la concursuri și olimpiade, obținând numeroase premii naționale și internaționale. Anul acesta, elevii grupei de Robotică FTC au obținut un premiu la Campionatul Mondial de Robotică din Houston, SUA. Elevii pasionați de Creativitate științifică s-au calificat la Olimpiada Internațională, iar toate grupele au obținut premii importante la olimpiade, demonstrând că Centrul își găsește locul în comunitatea gălățeană.

"Centrul de excelență este este un loc unde dezvoltăm, deducem către performanță ceea ce copiii au ca bază, un talent pe care îl au și pe care nu pot să-l exploateze poate suficient în în școli, din motive pe care le știm, nu neapărat care țin de voința cuiva. Pentru că sunt clase suprapopulate, pentru că dacă avem un copil capabil de performanță în clasă sau doi, nu trebuie să uităm că avem poate 30 de elevi din casă și atunci trebuie să adaptăm materia și predarea la nevoile fiecărui copil din clasă", a precizat Maria Isabela Miron, profesoară finalistă.

"Ceea ce m-a învățat doamna Miron a fost în primul rând cum să am un impact atunci când transmit o informație, cum să transmit o emoție și practic să fac ca mesajul pe care îl transmit să conteze", a spus Iustina, elevă.

Ca finalistă a campaniei "Liga Profesorilor Excepționali", Maria Isabela Miron nu doar că primește o recunoaștere binemeritată pentru eforturile sale, dar servește și ca model inspirațional pentru cadrele didactice din întreaga țară. Demonstrează că, prin pasiune, inovație și implicare, orice obstacol poate fi depășit, iar educația poate deveni un pilon esențial în formarea generațiilor viitoare. Maria Isabela Miron, dar și ceilalți profesori finaliști, pot fi votaţi pe vot.fundatiadanvoiculescu.ro.

