Astăzi o vom cunoaşte pe Maria Petrescu, care a implementat cu succes proiectul "Cafenele literare în școli" în mai multe unități de învățământ din București. Profesoara a făcut un studiu care reflectă importanța și impactul lecturii asupra elevilor. Puteţi să o susţineţi dacă intraţi pe vot.fundaţiadanvoiculescu.ro.

“Iau calitățile de la acel personaj și de la mai multe personaje care sunt bune și pot să la rândul meu să fac un personaj al meu”, explică Andrei, elev.

“Deci noi de fapt descoperim în cadrul cafenelei literare și care sunt calitățile pozitive și negative”, spune Maria Petrescu, profesoară finalistă.

Doamna Maria Petrescu a înţeles nevoia elevilor de a citi şi de a cunoaşte cele mai frumoase poveşti din literatură în timpul unor ateliere pentru combatarea fenomului de bullying.

“Mi-am dat seama că există o lipsă acută vizavi de și o o nemulțumire și a părinților, și a profesorilor vizavi de lipsa cititului, lipsa scrisului și, în speciali, lipsa lecturii”, adaugă Maria Petrescu, profesoara finalistă.

Aşa a prins viaţă proiectul "Cafenele literare în școli" implementat deja în mai multe unităţi de învăţâmânt din Capitală, inclusiv la Şcoala Gimnazială nr. 108 din Sectorul 4. Aici elevii au descoperit atât frumuseţea cititului însă şi arta scrisului. Raluca de pildă a scris deja 2 cărţi cu ajutorul doamnei Maria Petrescu.

“Ne-a ajutat să înțelegem mai bine cu cât ne ajută scrisul, cât de important este cititul, pot să zic că eu de atunci am început să citesc mai multe cărți, poezii si povesti”, spune Raluca, elevă.

“Ei capătă și curajul de a-și citi propriile scrieri. Îi ajutăm să aibă curaj și încredere în ei și să-și citească din propriile scrieri și a avut curajul să răcite câteva din poemele ei. Încercăm să-i facem pe toți copiii să aibă curajul să scrie, să-și pună gândurile pe hârtie. Am cules împreună cu ei file de jurnal, poeme, povestiri. Am scos împreună cu ei două antologii, o antologie de poezie și o antologie de poezie și proză eco cu elevii din școli, cu ceea ce am lucrat împreună și ceea ce s-a născut în urma cafenelorlor literale”, explică Maria Petrescu.

“Copiii pot să-și exprime foarte liber gândurile, sentimentele. Avem și o cutie, loc de dat cu capul cu gânduri, cu idei în cadrul școlii și de fiecare dată când avem ceva, mergem și ne exprimăm liber ceea ce gândim și acum. Doamna profesor Maria Petrescu se încadrează în această ligă a profesor-lui excepțional deoarece tot timpul oferă ajutorul necondiționat la orice oră din zi și din noapte”, spune Țîrdei Florina, director Şcoala Gimnazială nr.108, Sector 4.

Maria Petrescu nu hrăneşte doar sufletul ci ajută şi la vindecarea trupului

“Lucrez cu viitorii asistenți medicali de aproximativ 7 ani, deoarece prima mea sau începutul carierei mele a fost timp de 15 ani de asistent medical”, mai spune Maria Petrescu, peofesoară finalistă.

Ca finalistă a campaniei "Liga Profesorilor Excepționali", Maria Petrescu nu doar că primește o recunoaștere binemeritată pentru eforturile sale, dar servește și ca model inspirațional pentru cadrele didactice din întreaga țară.

Demonstrează că, prin pasiune, inovație și implicare, orice obstacol poate fi depășit, iar educaţia poate deveni un pilon esențial în formarea generațiilor viitoare. Maria Petrescu, dar și ceilalți profesori finaliști, pot fi votaţi pe vot.fundatiadanvoiculescu.ro

