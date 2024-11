"Personalități ale Marii Uniri", o expoziţie creată de 21 de elevi pasionați din Iaşi, care pun în prim plan o parte din istoria României

Timp de câteva săptămâni pline de inspirație și muncă asiduă, 21 de elevi pasionați au creat o expoziție cu adevărat specială, intitulată simbolic "Personalități ale Marii Uniri". Aceşti tineri creativi au dat viață basoreliefurilor, picturilor vibrante, dar şi sculpturilor impresionante, şi au adus în prim-plan momente esențiale și figuri marcante ale Marii Uniri. Iar publicul prezent în Sala Pașilor Pierduți din Iași, au avut şansa să admire lucrările, care au povestit o parte din istoria noastră.

"Am decis să facem această lucrare în onoarea Marii Uniri, pentru ca mereu am avut în suflet o cutremurare de bucurie de fiecare dată când e vorba de Marea Unire şi am vrut să o onorom. Am reprezentat diverse personalităţi istorice, cum ar fi Mihai Eminescu, emblematice pentru Marea Unire. A fost foarte multă muncă, pentru că au foarte multe detalii, trebuie să surprindem exact esenţialul", spune Medeea Doboș, elevă Seminar.

"Pentru mine Ziua Unirii înseamna istorie cultură și multă emoție, pot spune. Am reprezentat tricolorul României. Fiecare culoare reprezintă câte ceva, albastrul e cerul, galben grâul și roșul e sângele strămoșilor care au luptat pentru acest Pământ", spune o altă elevă.

"Este o idee foarte bună și puse în aplicare de elevii seminarului teologic. Întotdeauna o expoziţie dedicată personalităţilor Marii Uniri, nu poate decât să atragă atenţia. Faptul ca sunt în continuare pasionați de istorie și s-au îndreptat asupra unui moment atât de important din ceea ce însemna consolidarea României moderne nu poate decât să ne bucure", spune Adrian Bogdan Ceobanu, conferențiar Facultatea de Istorie UAIC Iași.

Pe parcursul întregii perioade de creație, acești tineri artiști au fost ghidați și inspirați de profesorii lor de la Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Vasile cel Mare" din Iași, care le-au oferit nu doar sprijin tehnic, ci și încurajare și înțelepciune.

"Tematica a fost aceasta a Unirii, dar mai mult decât atât e ideea de unire și unitate și plecând de la această idee unii s-au axat pe partea religioasă, ceilalți pe partea mai istorică. În final, ceea ce vedeți, e o întâlnire între cele două dimensiuni, care au avut un rol atât de important în unitatea și în actul final al unirii. Avem și o vorbă dacă reușim să îi scoatem câteva ore de la telefoane și device-uri, deja considerăm ca e un câștig enorm", spune Bogdan Ioan Anistoroaie, profesor seminar.

Iar munca, talentul și pasiunea acestor tineri nu au trecut neobservate. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, susţine activitățile desfășurate de copii și dedicate Zilei Naționale. Reconstituirea Marii Uniri din 1918 printr-o expoziție de artă realizată de tineri reprezintă o modalitate creativă de a aduce trecutul în prezent și de a insufla valorile patriotice generațiilor actuale. Așa ca fundația a decis să îi sprijine.

"Mă bucură foarte mult, pentru că eu fiind elevă în clasa a IX-a, la început, e o nouă experienţă, iar acest lucru mă motivează să continui cu astfel de proiecte", spune Elena Platon, elevă seminar.

"Eu am făcut în argilă. Am lucrat în argilă stema României, a regatului României, iar ideea acestui proiect este fascinantă. Expoziția e extraordinară. Însemna mult pentru noi să știm ca cineva este și apreciază arta noastră, că nu lucrăm degeaba, că oamenii, totuşi, vor iubi și se vor uita la lucrările noastre", spune Ştefania Mihai, elevă seminar.

"Am vrea mulțumim și fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, care a binevoit să aleagă din sute de proiecte propuse și proiectul nostru, care l-am desfăşurat. Elevii vor fi răsplătiți și bucuria lor e cu atât mai mare, fiindcă este un efort răsplătit", spune Dănuț-Ionuț Cârciumaru, coordonator.

Prin sprijinirea acestor inițiative valoroase, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își reconfirmă angajamentul față de promovarea excelenței în educație și față de stimularea implicării tinerelor generații în protejarea și celebrarea patrimoniului nostru cultural și istoric. Aceasta nu doar că încurajează creativitatea, dar și modelează viitorul, inspirând tinerii să devină ambasadori ai valorilor care ne definesc ca națiune.

