1 Martie le-a adus turiştilor din Poiana Braşov un cadou neaşteptat. O ninsoare ca în poveşti, cu fulgi mari și un strat proaspăt de zăpadă pe pârtie. Hotelierii şi administratorii pârtiilor se pregătesc să declara iarna aceasta cel mai bun sezon pentru sporturi de iarnă din ultimii 10 ani. Ninsorile abundente şi zăpada excelentă de pe pârtie au prelungit sezonul sporturilor de iarnă în Poiana Braşov. Numai în ultimele 2 saptămâni, la porţile instalaţilor de transport pe cablu au fost înrgistrate nu mai puţin de 350.000 de treceri.

Pentru o zi pe pârtie, adulţii plătesc 220 de lei transportul pe instalaţii pe cablu, iar copiii 130

Iar sezonul nu pare să se încheie curând. "În momentul de faţă încă avem deschise toate pârtiile din domeniul schiabil. Grosimea medie e undeva la 40 de centimetri, în zona telescaunului Gruia e 30 de centimetri, iar jos 20 de centimetri", a declarat Adrian Biriboiu, administrator pârtii. Directorii hotelurilor sunt şi ei mulţumiţi - zăpada le-a adus mai mulţi turişti decât în anii trecuţi. Directorii hotelurilor sunt şi ei mulţumiţi. Zăpada le-a adus mai mulţi turişti decât în anii trecuţi.

"Gradul de ocupare pentru acest weekend este de 100%. Faţă de anul trecut am crescut tariful mediu cu 20%. Am avut un număr de turişti peste 2.000 de turişti pe lună, deci pot să spun un sezon foarte bun", a declarat Alex Blându, reprezentant hotel. "Am avut un sezon foarte bun pentru că am avut zăpadă, pârtii bine pregătite. Avem o medie de creştere direct proporţională cu inflaţia. Am putut suţine inflaţia", a declarat Gabriel Roșca, director hotel. Scumpirile le-au simţit şi turişti, dar Poiana Braşov rămâne în topul preferinţelor.

