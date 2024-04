A murit economistul Ilie Șerbănescu. Fostul ministru al Reformei s-a stins la 81 de ani

Cunoscutul economist, fost ministru al reformei în guvernul Victor Ciorbea, s-a stins în urma unei lungi suferinţe, la vârsta de 81 de ani.

Maria Grapini, după moartea lui Ilie Şerbănescu: Suferea pentru orice pierdere economică a României

"Am aflat cu tristete ca domnul Ilie Serbanescu a plecat dintre noi! L-am cunoscut si am colaborat la mai multe emisiuni economice pe vremea cand conduceam patronatul din textile. Ne pretuiam reciproc si pot spune fara teama de a gresi ca, domnul Profesor, Ministru Ilie Serbanescu era un specialist in economie dar era si un mare roman.

Suferea pentru orice pierdere economica a Romaniei si suferea atunci cand nu se luau cele mai bune masuri! Dumnezeu sa-l odihneasca!", a scris Maria Grapini pe Facebook.

"România e de azi mai săracă. Un patriot, economistul Ilie Șerbănescu, s-a dus la Cer azi dimineață. Ieri primise Sfânta Împărtășanie. Miercuri va avea loc slujba de înmormântarea la biserica Cașin. Drum lin printre stele, maestre! Dumnezeu să vă odihnească în pace la dreapta Sa!", a scris şi politicianul George Simion.

Ilie Şerbănescu a fost ministrul Reformei în cabinetul Ciorbea

Publicistul şi analistul economic Ilie Şerbănescu s-a născut la 20 iunie 1942. A absolvit Academia de Studii Economice Bucureşti, apoi, în 1978, a devenit doctor în economie. Este autor al lucrărilor "Corporaţiile transnaţionale" (1978), "Terra portret în alb-negru" (1980), "Reforma economică în România: jumătăţile de măsură dublează costurile sociale" (1994), "Manifestul partidului imobilist" (1996), precum şi a peste 1.500 de articole şi studii asupra reformei postdecembriste din România. A publicat articole de analiză la ziarele cu profil economic şi financiar.

Ilie Şerbănescu a fost ministrul Reformei, preşedinte al Consiliului pentru Reformă, în cabinetul Ciorbea remaniat (5 decembrie 1997-17 aprilie 1998).

