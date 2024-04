A murit fetița de 9 ani spulberată de un șofer beat, în Constanța. Copila era în comă de mai bine de 2 săptămâni

1 aprilie, satul Arsa, judeţul Constanţa. Doi copii, frate și soră, de 9 şi 3 ani, merg spre casă, unde sunt aşteptaţi de mamă. Într-o fracţiune de secundă sunt izbiţi în plin de un şofer care goneşte pe şosea. După ce îi spulberă pe micuţi, individul de 64 de ani îşi continuă cursa nebună. Loveşte un cap de pod, apoi zboară pur şi simplu peste un şanţ. Maşina aterizează în faţa unei curţi, unde loveşte alte două autoturisme parcate. Alertaţi de bubuitura puternică, localnicii au ieşit din case. I-au văzut pe cei doi copii întinşi pe şosea şi au sunat la 112.

Fetița de 9 ani a ajuns în stare critică la spital, după accident. A murit după mai bine de 2 săptămâni de agonie

Fetiţa de 9 ani era în stare critică.

"Un copil cu traumtism cranian, conştient şi al doilea copil în comă, inconştient, a fost intubat, ventilat mecanic, cu politraumă majoră", a declarat atunci Claudia Tătărici, de la SAJ Constanţa.

Şoferul a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind reţinut pentru 24 de ore. "La data de 1 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 64 de ani. Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Bărbatul a fost reținut, pentru 24 de ore, condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Astăzi, va fi prezentat procurorurlui de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, cu propunere legală. Reamintim că, la data de 1 aprilie a.c., în jurul orei 14.40, bărbatul ar fi condus un autoturism, pe strada Mihai Eminescu din satul Arsa, ar fi pierdut controlul direcției și ar fi accidentat doi minori, de 3 ani, respectiv 9 ani. Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod, după care ar fi lovit două vehicule parcate și gardul unui imobil. În urma accidentului rutier au fost răniți conducătorul auto și cei doi minori. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, a fost testat cu aparatul din dotare, în vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezență a substanțelor psihoactive, rezultatul fiind negativ. Ulterior, a fost condus la o unitate medicală, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise și a alcoolemiei în sânge", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa, după accident.

Din nefericire, după mai bine de două săptămâni de agonie la spital, timp în care a fost în comă profundă, fetița de 9 ani a încetat din viață în această dimineață.

