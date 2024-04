Vezi și

Aaron Drăgoi are doar 7 ani și este multiplu campion național și vicecampion la sportul minții, deținând peste 100 de trofee. Talentul impresionant al lui Aaron Drăgoi strălucește pe tabla de șah, pregătindu-se să reprezinte cu mândrie culorile României la prestigiosul Campionat Mondial de Șah. "Nu prea mai am loc. Tati a zis că o să îmi cumpere o bibliotecă specială pentru cupe", a declarat Aaron Drăgoi. Cea mai mare reușită a tânărului este cucerirea titlului de Campion Național la Șah Clasic unde a terminat turneul fără nicio înfrângere, deși a jucat într-o cometiție cu copii mai mari.

A descoperit sportul minții la vârsta de 5 ani

"Pentru mine, toate sunt importante. De anul ăsta, cele mai importante sunt Campionatul Naţional de Juniori unde am luat locul 1 la Şah Clasic la sub 8 ani", a declarat Aaron Drăgoi. A descoperit sportul minții la vârsta de 5 ani, iar acum practică șahul de performanță în cadrul Clubului Sportiv Universitar de Șah București de un an. "Eu am pasiunea asta de la bunicul meu. Când aveam o vârstă de 5 ani şi 7 luni, el m-a învăţat să joc şah pentru că el stătea pe acasă şi eu nu făceam nimic şi a zis tati să mă înveţe bunicul şi aşa m-am dezvoltat", a declarat Aaron Drăgoi.

Cu fiecare mutare calculată și fiecare partidă câștigată, Aaron demonstrează că vârsta nu este un obstacol în calea succesului și că visurile pot deveni realitate prin determinare și perseverență. "Eu pur şi simplu calculez şi pur şi simplu îmi iese pentru că m-am antrenat destul şi din instinct îmi vine. Mai rar decât castig, asta e clar", a declarat Aaron Drăgoi. Pe lângă șah, Aaron mai practică fotbal, karate, ski, fiind implicat în multe activități și cursuri de dezvoltare personală.

"Matematica şi ştiinţa…matematica are cumva legătură cu şahul pentru că trebuie să calculezi în avans şi dacă faci un schimb de piese trebuie să calculezi în avans…. De exemplu …şi ce calcule", a declarat Aaron Drăgoi. În drumul său către Campionatul Mondial de Șah, Aaron Drăgoi reprezintă o sursă de inspirație pentru tinerii din întreaga țară, dovedind că pasiunea, disciplina și dedicarea pot transforma visurile în realitate.

"Noi ne bucurăm mult pentru el pentru că şi-a dezvoltat abilităţile încă de când era mic. Am văzut de mic că avea dezvoltate anumite abilităţi şi îi plăceau în special jocurile de logică, de memorie şi am zis să îl dăm şi la şah. Este foarte greu, dar dacă îţi place să îţi susţii copilul şi cred că orice părinte vrea să îşi susţină copilul.. dar sunt sacrificii de făcut. Timp, emoţii.. investiţii financiare. Dacă este să calculăm, antrenamentele, participare la turnee, turneele sunt cam săptămânale…depăşeşte câteva mii de euro… o mie, două, lejer", a declarat Simona Drăgoi. Recent, Aaron Drăgoi a fost înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, unde talentul său excepțional în domeniul șahului a fost recunoscut și încurajat.

