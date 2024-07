În spatele fotografiei perfecte de la mare stau sute de încercări nereuşite şi o regie. Cine crede că nu mai are nimic de văzut pe litoralul nostru se înşeală! Reţelele sociale sunt pline de locaţii unde mulţi se înghesuie să ajungă şi de unde să poată posta pentru prieteni. Insă, multe dintre aceste fotografii sunt, în realitate, o iluzie.

La doar 15 minute depărtare de Constanța e un loc devenit vedetă pe Instagram. La Tuzla trebuie să ajunge oricine vrea o poză de invidiat pe o plajă sălbatică. Malurile abrupte şi marea turcoaz ne duc cu gândul la o destinaţie exotică.

La doi paşi, un alt loc concurează pentru titlul de senzaţia reţelelor sociale: faleza 23 August. Am vrut şi noi să vedem dacă realitatea se apropie de imaginile virale. Însă când am ajuns aici am avut o surpriză.

Drumul către fotografia perfectă este plin de obstacole. La faleza 23 August, unul dintre cele mai râvnite locuri pentru o poză, accesul e acum interzis. Doar că, pentru mulţi pasionaţi, nimic nu stă în calea fotografiei perfecte. Turiştii care ajung aici ocolesc sau sar gardul.

"Am vrut sa vedem cu ochii nostri", spune un turist.

Staţiunea Costineşti are şi ea comori care merită efortul pentru o fotografie de pus în ramă.

Cei care vor să ducă totul la un alt nivel, aleg să organizeze evenimente importante din viaţa lor în cadrul perfect. Astfel, fotografiile de nuntă vor fi mai mult ca perfecte, demne de sute de inimioare.

Şi plajele de la Corbu şi Vadu sunt în topul turismului instagramabil.

