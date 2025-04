"Sunt oameni cu copii, cu animale, fiecare avea casa lui. Și eu, la 71 de ani, am ajuns fără nimic. Toate astea sunt luate de la copii. Nu mai am frigider, mașină de spălat, aragaz. Pereții nu sunt, totul e negru de fum. Aici am vrut să ies prin ușa mea și n-am putut să iau molozul ăla și am ieșit pe la el, prin foc. M-am lovit și la picior", spune Ariana Lung, vecină.

Mariana locuiește perete în perete cu bărbatul care a uitat aragazul deschis peste noapte. Arsurile cu care s-a ales în încercarea de a scăpa de flăcări nu s-au vindecat încă. Și nici golul că a rămas pe drumuri înainte de Paște. Femeia s-a întors astăzi în garsoniera care arată ca după război. N-a mai avut ce să recupereze.

Daniela stă la verișoara ei de când bucătăria vecinului a sărit în aer

A venit, în lacrimi, acasă, să-și ia doar câteva haine și medicamentele atât de necesare din blocul păzit acum de polițiști.

"Suntem evacuați. Toate ușile s-au rupt, metalice. Am moloz în casă. Sinceră să fiu, dacă ne-ar lăsa să stăm aici, aș sta fără gaze, fără curent, fără apă, numai să stau în casa mea", spune Daniela.

Acum, administratorii blocului așteaptă evaluatorii care să le spună dacă blocul mai este sigur sau nu.

"N-a venit nimeni. Toată mizeria e acolo. Așteptăm să vină de la ISU cu remorca să luăm mizeria de acolo. Arsura nu putem lăsa așa. Cine curăță acolo? Sunt plăci de BCA căzute dintre garsoniere, sunt conducte, sunt bolovani", spune Nanu Nicolae, președintele asociației de proprietari.

"Sunt vizibile fisuri în elementul orizontal, în planșeul situat între etajul doi și etajul 1. În funcție de concluziile expertului, locatarii își vor putea relua locuirea în acest imobil", spune Tiberiu Ţaroapă, purtător de cuvânt Insp. de Stat în Construcţii.

Până atunci, oamenii care au nevoie de cazare vor fi ajutați de Primăria din Ploiești, spune edilul, mai ales că toate cele 38 de garsoniere au fost afectate. Între timp, bărbatul de 75 de ani, în bucătăria căruia a avut loc explozia, a fost transferat la Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 60% din corp.

