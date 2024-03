Vezi și

Inspectorii din cadrul Registrului Auto Român alaturi de polițiștii din Capitală au ieșit noaptea trecută în teren pentru a depista starea tehnică a vehiculelor din trafic.

Poliţist-şofer: Nu trebuia să plecaţi aşa agresiv de pe loc. Să faceţi tot posibilul să schimbaţi şi sistemul acesta de evacuare.

- Da, am înţeles, fac asta.

- D-aia l-aţi şi montat dumneavoastră, ca să producă zgomot.

Amenda uriaşă primită de un şofer din Capitală

Andra Arsintescu Brigada Rutieră: S-a constatat faptul ca avea tubulatura modificata, airbag-urile nefuncţionale şi anvelope de alte dimensiuni. La momentul plecării de pe loc acesta a adoptat un comportament agresiv. A fost sancţionat cu amenzi în valoare de 2.640 de lei. Faţă de acesta s-a dispus măsura exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.

Cel mai des șoferii circulă cu mașini care au probleme cu iluminatul, semnalizarea, cu jantele, anvelopele sau suspensiile.

Şoferi-poliţişti: Nu am nicio problema la maşină.

- Ai făcut anumite schimbări?

- Nu eu aşa am luat-o, abia am luat-o, cred că are 2-3 luni la mine.

- Ai ITP-ul expirat. Deja ai picat cu amenda de 1485 de lei.

Chiar și neatenția l-a costat scump pe un șofer de taxi, care va rămâne atât pieton cât și fară loc de muncă în următoarea perioadă.

Poliţist-şofer: Aveţi dreptul de conducere suspendat începând din acest moment.

- Vă spun sincer, e sursa mea de venit, e job-ul meu.

Andra Arsintescu Brigada Rutieră: Nu a respectat semnalele luminoase şi acustice aflate în funcţiune la nivelul trecerii la nivel cu calea ferată.

Noaptea trecută polițiștii au aplicat 53 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 25.000 de lei, au reținut 3 permise de conducere și 18 certificate de înmatriculare.

Aproape 400.000 de mașini au ajuns anul trecut să fie controlate de inspectorii Registrului Auto Român, iar 1 din 3 prezenta nereguli grave încât puteau să pună în pericol siguranța rutieră.

