Accidentele în lanţ s-au petrecut pe trei străzi din Sectorul 2 al Capitalei. În mai puţin de 10 minute, şoferul a reuşit să avarieze 7 autoturisme. Evenimentele rutiere nu s-au soldat doar cu pagube materiale.

Taximetrist beat, record de accidente

Taximetristul se afla singur în autoturism, însă conducea sub influența băuturilor alcoolice. Primul accident a avut loc pe strada Arbustului, când șoferul a acroșat o mașină parcată. Nu s-a oprit din drum și a virat la stânga pe strada Prudenței, unde a intrat în alte 4 autoturisme.

A accelerat şi când a ajuns pe strada Nicolae Cânea, a lovit o altă maşină în mers, iar în urma impactului a accidentat-o pe femeia de 89 de ani și a intrat în cea de a șaptea maşină pe care a avariat-o.

Femeia rănită locuieşte chiar pe strada unde a fost lovită de taximetrist. "Eram pe marginea bordurii eu şi el m-a lovit. Am rămas şi eu aşa şi zic: Ce s-a întâmplat? Eu dacă traversam acolo la fata aceea la dubă mă lovea din plin. Eram sub maşină. Dar eu am mers pe trotuar", povesteşte Elisabeta Dinu, victimă.

"S-a speriat, s-a panicat. Nu ştiu... Se vede pe filmare că pare că ar fugi, dar nu voia să fugă, cred că s-a speriat. Eu când am ajuns acolo şi l-am văzut, el nu m-a recunoscut pe mine", spune fiul taximetristului. Bărbatul de 65 de ani a avut şi el nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a lovit la cap.

"Conducătorul autovehiculului taxi a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat", a declarat Andra Axintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Bărbatul era taximetrist de mai mulţi ani şi nu ar fi primit reclamaţii de la clienţi. Chiar dacă nu era în timpul programului de lucru, compania pentru care lucra i-a reliziliat contractul de muncă. Acum este cercetat pentru distrugere şi conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

