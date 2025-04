Scene incredibile pe o stradă din Suceava. Șoferul unui camion e dirijat de un coleg să iasă în marșarier, de pe o stradă îngustă. Operațiunea complicată reușește, dar fix ce era mai simplu - demarajul de pe loc cu fața, eșuează lamentabil.

Nici șoferul și nici ajutorul său nu văd că dintr-o mașină oprită pe partea dreaptă a drumului, o femeie încearcă să coboare în calea basculantei.

La un moment dat, aceasta își dă seama că mai bine mai așteaptă un minut și dă să urce din nou la volan. Nu mai apucă, însă. E prinsă între ușă și pragul autoturismului târât, apoi, cale de câțiva metri. Șoferul camionului nu crede că putea evita accidentul.

"Eu am ieșit de-aici și doamna a zis că n-a văzut camionul, o vrut să meargă-n magazin și a deschis portiera sub roată la mine. Eu mi-am lăsat distanța de plecat ca să trec pe lângă ea și a deschis ușa. Ce puteai să mai faci dacă mi-a băgat ușa-n roată. Am auzit văleu, poc și-am oprit", a povestit şoferul basculantei.

Victima a rămas prizonieră în propria mașină

"În interiorul autoturismului a rămas încarcerată o persoană. A fost evacuată cu leziuni la membrele inferioare și predată către echipajele de prim-ajutor", a declarat plutonierul Nicușor Apetrei, de la ISU Suceava.

Din fericire, viața victimei nu a fost pusă în pericol. Potrivit dr. Monica Terteliu Băiţan, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, a fost vorba despre "răni minore, în curs de investigații".

Polițiștii au analizat imaginile și au ajuns la concluzia că accidentul s-a produs și din cauza victimei: femeia a oprit mașina prea aproape de o trecere de pietoni și a încercat să coboare fără să se asigure.

