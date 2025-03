Astroloaga Minerva a murit la 66 de ani. Anunţul a fost făcut de prietena ei, Sanda Ionescu

Vestea morţii a fost confirmată de astroloaga Sanda Ionescu pe pagina sa de Facebook. "Drum lin și în Lumină, iubita mea! Astrologia românească azi e în doliu! Mulțumim pentru tot ce ne-ai lăsat!"

Cine a fost Minerva

Minerva s-a născut în județul Hunedoara. Nu a avut o viaţă uşoară, recent povestind într-o emisiune despre pierderea soţului şi fiului său biologic. Astrologia, o pasiune descoperită încă din tinerețe, a transformat-o într-o personalitate de referință, cunoscută pentru interpretările sale profunde și sfaturile utile oferite publicului larg. Pe lângă astrologie, Minerva a urmat un parcurs profesional variat, combinând educația academică impresionantă cu o carieră diversicată.

Articolul continuă după reclamă

În ultima perioadă, Minerva a ajuns să lucreze la Banca Naţională, pe post de execuţie.

“Numele meu real este Gabriela Dima. Sunt un Vărsător cu ascendentul în Capricorn și asta explică zilele mele de recluziune când stau și scriu, și citesc. Sunt fascinată de astrologie (…)La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani. Demersul meu către astrologie o să vi se pară ciudat. Mama își făcea stagiatura la ORL. Aveam vreo cinci ani, când băiatul bulibașei de la Sântana a făcut un abces de planșeu și putea să moară. (…) Mama a stat vreo trei zile să îl îngrijească. Soția bulibașei era în portul tradițional, cu codiţe roşii, cu bănuţi de argint, dar avea o pipă de argint cu un ciucure roşu. Pipa aceea m-a fascinat. Și o vedem că scoate ceva din sân și începea. Şi eu stăteam şi o priveam. Ce mi-a rămas în minte de la femeia aia: Fură, mamă, fură! Am avut o relaţie cu cărţile de tarot care a speriat pe foarte multă lume (…) Primisem de la bulibașă o pereche de cărți țigănești. Am ținut la cărțile alea…. Demersul meu către ezoterie a început prin banalul citit în cărți”, declara Minerva.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu candidatura lui Călin Georgescu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰