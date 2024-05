Vezi și

În România subiectul avorturilor este încă unul sensibil. Asociatiile pentru drepturile femeilor reclamă faptul că multi medici nu vor sa faca intrerupere de sarcina din motive religioase.

Mulţi medici refuză să facă avorturi din motive religioase

Denisa Dicu, reporter Observator: Raportul Asociației Moaștelor Independente arată că medicii din peste 80% de spitalele publice din România nu fac întreruperi de sarcină. Nici în spitalele private nu este garantat avortul. Potrivit aceleiași cercetări, din 783 de unități medicale private, doar 3 servicii de intrerupere a sarcinii.

Asistentă: Daca e mai mult de 12 saptamani, nu se face.

Reporter: 12 săptămâni?

Asistentă: Să nu fie mai mare de 12, da.

Asistentă: Să nu fie sărbătoare legală sau sărbătoare cu cruce roşie în calendar, că nu se fac.

Asistentă: Nu se face cu anestezie generală, să ştiţi!

Reporter: Adică simt tot?

Asistentă: O să vă facă ceva intra-muscular şi local, deci nu este cu anestezie totală.

Proiectul de lege presupune ca cel putin un spital din fiecare judet sa faca avorturi gratuit

Un proiect care a trecut de comisii in Camera Deputatilor prevede garantarea dreptului la întreruperea de sarcină prin lege. Practic, in cel putin un spital din fiecare judet ar trebui sa fie facute gratuit avorturi.

Simina Tulbure, iniţiator proiect de lege: Dacă un medic refuză pe motive religioase, să redirecţioneze pacienta spre un alt medic. Suportarea contravalorii procedurii de întrerupere a sarcinii la cerere din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în anumite situaţii. Si in anumite conditii: sarcina dacă sarcina a survenit în urma unui raport sexual, unde s-a introdus o plângere penală. Pe urmă, persoana solicitantă nu a împlinit vârsta de 18 ani, că avem mame minore.

Andrada Cilibiu, expert în drepturi sexuale şi reproductive Centrul Filia: Neavand un ghid pe care sa il respecte spitalele despre cum se face procedura de avort, din pacate ne lovim de foarte multe situatii de violenta ginecologica, in timpul intreruperii de sarcina. Daca un avort a ajuns sa coste 1000 de lei in spitalele de stat, in spitalele private poate sa ajunga chiar si la 1000 de euro.

Cum era de aşteptat, proiectul a împărţit ţara în două

Rafaela Mărăcineanu: Eu am avut un avort la 21 de ani pentru că eram în facultate şi na, s-a întâmplat, s-a rupt prezervativul. Am decis că educaţia mea contează foarte mult. Am vrut să fiu mai egoistă cu mine şi acum la 25 de ani am un copil şi sunt directoare comercială, adică sunt alte condiţii în care copilul meu creşte.

Femeie: Sarcinile trebuie duse la sfârşit. Avem nevoie de oameni în această ţară, au plecat mulţi, deci nu avem nevoie de medici care să facă întreruperi de sarcină.

Aproape 30.000 de femei au cerut întreruperea sarcinii într-un an, potrivit datelor de la Direcţia de Sănătate Publică.

