Lui Cristian, vremea bună i-a stârnit cheful de vacanţă. A prins gustul plimbărilor cu autorulota, aşa că este hotărât să-şi achiziţioneze propria casă pe roţi, care să găzduiască toată familia!

"Aş vrea să am un an, doi, sabatici, să plec să văd lumea! În Europa şi în jur, e cea mai bună variantă", spune Cristian.

Ca el sunt din ce în ce mai mulţi. Cele mai căutate rămân autorulotele în care să te simţi ca acasă. Bine compartimentate, cu baie, bucătorie şi dormitoare. Mulţi comercianţi acceptă inclusiv plata în rate.

Vezi și

Cât trebuie să scoată românii din buzunare

"Este cea mai compactă autorulotă care se oferă momentan pe piaţă. Schimbător de viteze automat, încălzire diesel, patru locuri de dormit, încălzire cu centrală, televizor. 42.000 de euro + TVA, este o ofertă specială. În mod normal, dacă cineva caută pe piaţă, ajunge la 60 şi ceva de mii de euro" – Luidort Peter, comerciant autorulote.

Ultimul răcnet sunt cabinele tip rulotă, care până recent puteau fi admirate doar în vestul Europei. Cine are o maşină pick-up poate înlocui cu succes rulota cu o cabină de patru persoane.

"Este o rulotă şi o autorulotă în acelaşi timp. Ea se pune pe maşină şi se dă jos, astfel încât ajungi în camping, o campezi şi poţi să te duci să iei masa în oraş la restaurant şi să revii la ea. Preţul de pornire este de la 44.000 de euro cu TVA inclus şi în funcţie de echipare poate să ajungă la 50.000 de euro"– Ioana Stofor, comerciant cabine tip rulotă.

Cine visează cu adevărat la o casă pe roţi pe termen lung, dă rulota pe o casă modulară sau... pe o căruţă!

O căruţă cu coviltir, care poate fi perfectă atât pentru casă de vacanţă, cât şi pentru un business profitabil în domeniul HoReCa, costă în jur de 15.000 de euro.

"Are 15 metri pătraţi, are chiar şi baie în interior, are izolaţie termică. Exact ca o maşină, o putem customiza, adăugând elemente adiţionale, asta cum se vede, s-a vândut cu 19.650 + TVA. Lumea înţelege că utilizatorul final doreşte o experienţă şi produsul nostru fix asta face" – Kelemen Ianoş, comerciant căruţe.

Şi ambarcaţiunile au cucerit privirile pasionaţilor.

În România sunt în jur de 50.000 de rulote și autorulote înmatriculate. Ce ne lipseşte încă? Locuri de campare sigure, moderne şi racordate la toate utilităţile.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Ultimele studii arată că 50% dintre angajaţi vor trebui să-şi găsească alt job din pricina AI până în 2030. Credeţi că e posibil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰