Bucureştean, căutat în toată ţara, găsit în timp ce dormea fără griji în faţa unui restaurant din Timişoara. Ce i-au găsit poliţiştii în geantă

Un urmărit general pentru furt a fost depistat de poliţiştii locali, în noaptea de joi spre vineri, în timp ce dormea sub schela din faţa unui restaurant din Piaţa Operei din Timişoara, scrie Agerpres .

În bagajele acestuia au fost găsite, printre altele, obiecte precum şurubelniţă, patent, foarfece, a anunţat, vineri, Biroul de presă al Poliţiei Locale Timişoara.

Poliţiştii locali aflaţi în patrulare în Piaţa Victoriei/Operei au depistat o persoană care dormea sub schela restaurantului KFC din centrul oraşului. Deoarece părea suspect faptul că se afla în acel loc, întins pe jos, la o oră târzie, poliţiştii locali au trecut la identificarea bărbatului, stabilind că acesta are 38 de ani şi are domiciliul în Bucureşti.

La verificarea în baza de date s-a constatat că bărbatul figura ca urmărit general general pentru furt, având pe numele său mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Cel în cauză a fost predat poliţiştilor de la Secţia 1 în vederea continuării procedurilor legale în acest caz.

