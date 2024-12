Într-un decor magic, ca-n filme, așa sunt aşteptaţi toţi cei care trec pragul fostului domeniu nobiliar din localitatea Murani. Rând pe rând, copiii și părinții lor, însoţiţi de ajutoarele Moşului, intră într-o lume de poveste. Salvează Crăciunul de Grinch, trec prin încăperi pline de delicii, iar apoi ajung şi la poșta Moșului. Iar în camera lui Moş Crăciun urmează cea mai aşteptată întâlnire.

Care sunt preţurile

Grajdurile in care baronul de Murany isi tinea cei mai valorosi cai au devenit casa lui Moş Crăciun. Un loc care oferă o experiență unică și inedita nu doar celor mici, ci si celor mari. Ia ganditi-va cand ati mai avut ocazia sa intrati in dormitorul domnului si Doamnei Crăciun. Ideea le aparţine soţilor Preda, care, alături de un designer, au transformat domeniul într-o lume de poveste din care nimeni nu pleacă fără un certificat de copil fericit. Preţul pentru experienţa în casa lui Moş Crăciun este cuprins între 90 şi 120 de lei de persoana.

Vezi și

"Ne-am dorit foarte mult o experiență pentru intreaga familie in ultimele 90 de zile, zi de zi, am redecorat aceasta sala si am refunctionalizat-o, astfel incat sa fie cea mai frumoasa casa a lui Mos Craciun din Romania", au declarat Sorin şi Maria Preda, proprietari şi organizatori. Iar la final, Moș Crăciun a ţinut să transmită un mesaj şi pentru telespectatorii Observator: "Sa se bucure de magia sarbatorilor copii mici stiu sa se bucure sincer, si pe copiii mari ii rog sa fie mai buni si mai intelepti, pentru copiii mai mici".

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat deja scumpiri la cumpărăturile sau activităţile legate de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰