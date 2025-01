Românul a ajuns în Caraibe, pe una dintre cele mai frumoase insule pe care a vizitat-o acolo, spun el. El le-a împărtășit oamenilor pe ce a cheltuit banii pe insula respectivă.

Prețurile de pe plaja din Caraibe

"Sunt în Grand Turk, în Caraibe. E cea mai frumoasă plajă pe care am vizitat-o până acum aici. Am venit cu un vas de croazieră care a acostat fix lângă plajă. Nu a trebuit să luăm taxi, nu a fost necesar să cheltuim niciun leu. Am coborât de pe vas și am ajuns pe plajă. Apa este ca-n Maldive. Se plătește cu dolari", a spus.

Cât costă o masă pe plajă? Potrivit bărbatului, o bere Corona ajunge la 9 dolari, un cocktail costă între 11 și 12 dolari, iar o porție de pui cu cartofi prăjiți ajunge la 25 de dolari.

Mulți dintre urmăritorii bărbatului au lăsat comentarii la postare și sunt de părere că prețurile sunt destul de mari pentru o bere, sau o porție de cartofi prăjiți.

"Ieftin rău", spune în mod ironic un utilizator care a văzut postarea.

"Scump, 9 dolari o bere...", spune un altul.

