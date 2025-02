Abia începuseră cursurile în momentul în care eleva a ajuns la şcoală, însoţită de tatăl ei. Îşi sărbătoarea ziua de naştere şi pregătise bomboane pentru colegi. "A împlinit 11 anişori, şi la intrare în clasă a aşteptat-o doamna învăţătoare. I-a spus 'La Mulţi Ani!', a îmbrăţişat-o şi în secunda următoare a căzut din picioare", a declarat Petru Bere, tatăl fetiţei.

După orele critice, fata şi-a revenit. Manevra învăţătoarei i-a salvat viaţa

"A deschis uşa bucuroasă. Şi instantaneu a căzut şi am sesizat, dar foarte rapid, că i s-au învineţit buzele", a declarat Florentina Ban, profesor. Au urmat clipe cumplite, sub ochii întregii clase şi a părintelui. Învăţătoarea n-a stat pe gânduri. A tras-o pe fetiţă pe o saltea, a sunat la 112 şi a început să-i facă masaj cardiac. Culmea, dascălul participase în urmă cu două săptămâni la cursuri de prim ajutor. "I-am desfăcut geaca şi efectiv am început manevra de resuscitare. Am făcut tot ce se poate posibil uman", a declarat Florentina Ban, profesor.

Vezi și

"În permanenţă a fost ghidată de cei de la 112, care au rămas cu noi pe fir până când a venit SMURD-ul. Fetiţa a fost intubată pentru că respira foarte puţin. Am fost la un pas de o tragedie", a declarat Teodora Pantazi, director Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1. Copila a stat o zi şi o noapte în comă. După orele critice, fata şi-a revenit. Manevra învăţătoarei i-a salvat viaţa Din fericire, nu are probleme neurologice. Medicii au descoperit că infarctul s-ar fi petrecut din cauza unei malformaţii cardiace congenitale. Pentru mai multe investigaţii, eleva va merge la Târgu Mureş.

"Diferenţa dintre viaţă şi moarte sau diferenţa dintre un pacient care se recuperează complet şi un pacient care rămâne cu sechele grave o fac martorii de la faţa locului şi intervenţia lor până la ajungerea echipajelor specializate", a declarat Mircea Uiorean, medic SMURD. Însă, din păcate, suntem repetenţi la acest capitol. Nici măcar unul din zece români nu este pregătit să acorde primul ajutor. Fiecare minut care se scurge, fără manevre de resucitare, înseamnă 10% mai puţine şanse de supravieţuire pentru victimă. Iar leziunile cerebrale apar la doar 4 minute distanţă. Acum, după incident, conducerea şcolii caută soluţii pentru achiziţionarea unui defibrilator.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpărați cadouri pentru profesori de 1 și 8 martie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰