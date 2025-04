"Vă aduc la cunoştinţă normele de convieţuire socială ale legii 61/1991 şi dacă continuaţi şi sună vecinii, o să fiţi sancţionaţi şi amenzile sunt destul de mari", spune un poliţist. Vecinii îşi rezolvă acum multe probleme în compensaţie.

Amenzi pentru vecinii gălăgioşi

"Am fost trezit din somn de bormaşină, dar având în vedere că mă înţeleg cu vecinii bine e OK, rezolvăm, mai ales că şi eu mai dau muzica mai tare. Cea mai mare petrecere... cred că au fost 20 - 25 (n.r. de persoane). Am ţinut muzica destul de tare, mai urlam, mai ţipam", povesteşte Matias.

Vecinii gălăgioşi care nu se sperie de Poliţie sunt amendaţi în prezent cu cel mult 1.500 de lei. Un proiect de lege aprobat de Senat consideră suma prea mică în comparaţie cu deranjul.

Cei care organizează petreceri zgomotoase lângă locuinţe, în aer liber sau în corturi, ar putea primi amenzi de până la 6.000 de lei. Dacă fapta se repetă, în 72 de ore, vor primi o alta amendă, de până la 12.000 de lei. În plus, ar putea fi obligaţi să facă şi muncă în folosul comunităţii, între 100 şi 150 de ore.

Tinerii nu consideră, însă, că este nevoie de o lege mai aspră. "Mie nu mi se pare normală aceasta schimbare. Nu consider că este o chestie aşa de rea să dai muzica mai tare din când în când. La bloc a fost OK, vecinii au comentat la un moment dat că e gălăgie, dar au înţeles că suntem şi noi adolescenţi", spune un tânăr român.

Trei din zece români se plâng de vecini zgomotoşi, care nu respectă orele de linişte.

